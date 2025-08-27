高畑充希、第1子妊娠発表後初の公の場 美脚際立つ“超ミニ丈”衣装で登場【秒速5センチメートル】
【モデルプレス＝2025/08/27】女優の高畑充希（33）が8月27日、映画「秒速5センチメートル」（10月10日公開）完成報告会に出席。第1子妊娠発表後初の公の場となった。
【写真】第1子妊娠の高畑充希、美脚堂々披露
7月16日に第1子の妊娠を発表した高畑。この日は、ブラックのジャケットにミニ丈のボトムスを合わせ、スラリと伸びた美しい脚を披露した。
ヒロイン・篠原明里役について、高畑は「私ももちろん新海（誠）さんの作品を拝見していた」と原作を視聴していることを明かした上で「明里は貴樹（松村が演じる主人公）目線で見ちゃっていたキャラクターなので、なんか女神っていうか、本当にマドンナみたいな存在という印象があったので、自分に話が来た時は何かの間違いだろうと思いましたし、私が制作さんだったら絶対私に声を掛けないって思った」と笑いつつ「それで恐る恐る打ち合わせに参加させていただいて台本をいただいた時に、すごくその台本が、リスペクトに溢れながらも、それぞれのキャラクターがふわっと、逞しく、人間らしく浮かび上がってきていて、その中の明里さんには少し共感できるものが見つけられた気がして」とオファーを受けた経緯を明かした。
高畑は2024年11月19日に俳優の岡田将生との結婚を発表。ドラマ「1122 いいふうふ」（Prime Video）では初共演にして夫婦役を演じた。
「君の名は。」（2016年）、「天気の子」（2019年）、「すずめの戸締まり」（2022年）など、記録的なヒット作を生み出してきた新海誠監督の劇場アニメーション「秒速5センチメートル」（2007年）。新海氏の初実写化公開作品となる本作の主人公・遠野貴樹を、映画単独初主演となる松村が演じる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】第1子妊娠の高畑充希、美脚堂々披露
◆高畑充希、第1子妊娠発表後初の公の場
7月16日に第1子の妊娠を発表した高畑。この日は、ブラックのジャケットにミニ丈のボトムスを合わせ、スラリと伸びた美しい脚を披露した。
ヒロイン・篠原明里役について、高畑は「私ももちろん新海（誠）さんの作品を拝見していた」と原作を視聴していることを明かした上で「明里は貴樹（松村が演じる主人公）目線で見ちゃっていたキャラクターなので、なんか女神っていうか、本当にマドンナみたいな存在という印象があったので、自分に話が来た時は何かの間違いだろうと思いましたし、私が制作さんだったら絶対私に声を掛けないって思った」と笑いつつ「それで恐る恐る打ち合わせに参加させていただいて台本をいただいた時に、すごくその台本が、リスペクトに溢れながらも、それぞれのキャラクターがふわっと、逞しく、人間らしく浮かび上がってきていて、その中の明里さんには少し共感できるものが見つけられた気がして」とオファーを受けた経緯を明かした。
◆松村北斗主演「秒速5センチメートル」
「君の名は。」（2016年）、「天気の子」（2019年）、「すずめの戸締まり」（2022年）など、記録的なヒット作を生み出してきた新海誠監督の劇場アニメーション「秒速5センチメートル」（2007年）。新海氏の初実写化公開作品となる本作の主人公・遠野貴樹を、映画単独初主演となる松村が演じる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】