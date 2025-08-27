¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È¥¦¥Ñ¥á¥«¥Î¤Î·ÀÌó±äÄ¹¸ò¾Ä¤¬Æñ¹Ò¡¡Íè²Æ¤Î³ÍÆÀÁÀ¤¦¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬Æ°¸þ¤òÃí»ë
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Î¼óÇ¾¿Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥À¥è¡¦¥¦¥Ñ¥á¥«¥Î¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¸ò¾Ä¤ÏÆ¬ÄË¤Î¼ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Áª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¤¬ÍèÇ¯6·îËö¤ÇËþÎ»¤È¤Ê¤ë¤¿¤áºò¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¸þ¤±¤¿¸ò¾Ä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¹ç°Õ¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¸ò¾Ä¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¸¶°ø¤Ï¡¢Ç¯Êð¤Ë¤¢¤ë¡£¥¦¥Ñ¥á¥«¥Î¤Î¸½ºß¤ÎÇ¯Êð¤Ï¿äÄê1600Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó27²¯5000Ëü±ß¡Ë¤À¤¬¡¢Æ±Áª¼ê¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÂçÉý¥¢¥Ã¥×¤òÍ×µá¡£¤³¤ì¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¼óÇ¾¿Ø¤¬Æñ¿§¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¸ò¾Ä¤¬Æñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥ì¥¢¥ë¤Ç¤Ï¥À¥Ó¥É¡¦¥¢¥é¥Ð¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥ê¥å¥Ç¥£¥¬¡¼¤È¤¤¤¦¥Ù¥Æ¥é¥ó2Áª¼ê¤Î·ÀÌó¤¬¤È¤â¤ËÍèÇ¯6·îËö¤ÇËþÎ»¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¥¢¥é¥Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥ì¥¢¥ë¤Î¼óÇ¾¿Ø¤Ë·ÀÌó±äÄ¹¤Î¹Í¤¨¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ÎÂàÃÄ¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¥¢¥é¥Ð¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Ë¥¦¥Ñ¥á¥«¥Î¤ò¥Õ¥ê¡¼¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¡¼¤Ç·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥¦¥Ñ¥á¥«¥Î¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥ì¥¢¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤âÈà¤ò³ÍÆÀ¸õÊä¤È¤·¤Æ¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¡ØSport Bild¡Ù¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬º£¸å¤â¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤¬³ÍÆÀ¥ì¡¼¥¹¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£