「天皇杯・準々決勝、相模原−神戸」（２７日、レモンガススタジアム平塚）

Ｊ３の相模原が前半１５分にＤＦ加藤大育（２６）のゴールで先制。昨季の天皇杯王者でＪ１連覇中の神戸相手に一歩リードした。

前半１５分、右サイドのＦＷ藤沼が背後に抜け出すと、ペナ外右からゴール前へ折り返しのクロス。これにＤＦ加藤大育が反応し、ボレーシュートがネットに吸い込まれた。ジャイアントキリングを予感させる一撃に、“ホーム”の相模原サポーターは歓喜に沸いた。

今大会では１回戦で水戸、２回戦では磐田とＪ２クラブを撃破。勢いは止まらず、３回戦では今年のＡＣＬＥ準優勝のＪ１川崎をＰＫ戦の末に破る大番狂わせを起こす。ラウンド１６でもＪ２秋田に２−１で勝利し、上位カテゴリー相手に快進撃を続けていた。

神戸は、ＦＷ大迫、ＦＷ武藤、ＭＦ井手口、ＤＦ酒井らがベンチ外。連戦中の日程を考慮し、主力を温存して臨んでいた。

同杯でＪ３の最高成績は、新型コロナウイルスによる変則方式での開催となった２０２０年度に記録した当時Ｊ３秋田のベスト４。相模原は勝利すればタイ記録、通常ルールでは過去最高位となる。