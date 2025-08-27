きょうの県内は寒冷前線などの影響で砺波地方を中心に一時、激しい雨が降りました。



一時は大雨警報が南砺市に出されたほか、落雷が原因ではないかとみられる火災や停電が発生しました。



「ピカ！ゴロゴロゴロ」



「雷がひっきりなしに鳴っています。雨も激しく降っています」



たたきつけるように降る雨と鳴り響く雷。



きょう午前11時すぎの南砺市福光地域です。



福光地域の南砺市高宮では11時半すぎまでの1時間に49.5ミリの激しい雨が降り、一時は大雨警報が南砺市に出されました。





用水路からは水があふれ、田んぼや畑に激しく流れ込んでいました。地元の人「側溝があふれて大豆の畑に水が入るので用水の排水路で水抜けるようにして。ちょうど水が欲しい時なんですけど、ちょっと降りすぎ」きょうは、北陸を通過する寒冷前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだため局地的に積乱雲が発達して大雨となりました。また南砺市高瀬では午前11時45分ごろ2階建ての住宅の屋根裏から火が出たと通報があり、家族が消火器で消し止めました。当時、付近では雷が鳴っていて、警察と消防は、落雷で火が出た可能性があるとして調べています。このほか、雷の影響で砺波市では一時、およそ410世帯が停電しました。JR城端線は午前11時30分ごろ砺波駅と城端駅の間で大雨のため運転を見合わせおよそ3時間後に運転を再開しました。県内はきょう夜のはじめ頃にかけて大気の不安定な状態が続く見込みで、落雷や激しい突風などに注意してください。またこれまでの雨で地盤が緩んでいる所があるので土砂災害に注意してください。