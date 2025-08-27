今年の敬老の日はお好み焼？創業75年の老舗「お好み焼みっちゃん総本店」から敬老の日ギフトセットが期間限定販売
広島流お好み焼の元祖「お好み焼みっちゃん総本店」(以下、「みっちゃん総本店」)を運営する株式会社ISE広島育ちは、日ごろの感謝の気持ちを込めて贈る「敬老の日ギフトセット」を、2025年8月16日から9月17日(水)までの期間限定で自社ECサイトにて販売している。
【写真】広島流お好み焼 そば入4枚セット
今回のギフトセットについて、担当者に話を聞いた。
ーー発売の意図や狙い、ターゲットは？
広島のお好み焼をお店だけではなく、日々の食卓の中で、日常的に食べていただきたいという想いから、さまざまな企画を進めております。今後も季節やイベントごとに発信を行い、よりユーザーの裾野を広げることで、多様なシチュエーションでお好み焼を食べていただけるよう、企画発案を行ってまいります。
ーーイチオシ、目玉となるものは？
通常当社で提供しているお好み焼は、他社製品と比較してかなりボリュームのある商品となっております。そのなかで、ひと回り小さい今回のサイズ感がユーザーにどのように受け止められるのか、この企画を通して検証することができればと思っています。
ーーアイデアはどのようにして生まれた？また、その実現に向けて苦労した点は？
当社では2025年4月のECサイトのリニューアルに伴い、ひとりの女性社員が運用担当として新たに配属されたました。その女性社員を中心に、“どのようにして冷凍お好み焼の利用シーンを増やしていくか”ということを常に課題として取り組んでおります。
前回の父の日では、お酒に合う“辛麺”を使用したお好み焼をギフトセットに入れていましたが、よりユーザーの目線に合わせた商品内容を考えるなかで、サイズ感の変更を行うことを思いつき、本企画をスタートさせる運びとなりました。
ーーユーザーへのメッセージは？
広島に働きに出ている社会人の方からの贈り物として、また広島を離れて暮らしている祖父母やご両親に向けて、昔懐かしい広島の味を届けていただければ幸いです。また、これをきっかけに、日々の食卓を彩る選択肢のひとつとして、広島のお好み焼が選ばれるようになってくれればと考えております。
■老舗の新たな挑戦！“特別な日”に寄り添うギフトを
「みっちゃん総本店」は1950年(昭和25年)の創業以来、伝統の味を守り続けてきた。「その味をもっと多くの人に知ってもらいたい」「日々の食事の選択肢として多くの人に広島のお好み焼を食べてもらいたい」という想いから、2025年より母の日や父の日など、節目ごとの記念日に合わせたギフトセットの展開をスタート。これはかねてより利用者から要望のあった掛け紙やメッセージの封入といったサービスを強化し、多様化するニーズに応えるべく導入したもの。
■敬老の日ギフトセットについて
ギフトセットに含まれる「広島流お好み焼 そば入」は、年配者でも食べ切りやすいよう、通常品よりもひと回り小さいサイズとなっている。
■1.敬老の日専用セット販売
・広島流お好み焼 そば入2枚セット：3240円(送料込)
・広島流お好み焼 そば入3枚セット：4212円(送料込)
・広島流お好み焼 そば入4枚セット：5184円(送料込)
■2.早期購入でポイント2倍キャンペーン
・期間：2025年8月16日〜9月7日(日)
・対象商品：上記の各そば入セット、バラエティ3種セット、バラエティ4種セット
・敬老の日限定掛け紙の選択や名入れにも対応
■広島流お好み焼の元祖「お好み焼みっちゃん総本店」について
1950年(昭和25年)創業。広島流お好み焼の生みの親“みっちゃん”こと「初代 井畝満夫(いせみつお)」の味を創業以来守り続ける。薄い生地にたっぷりのキャベツをはじめとする野菜と中華麺を組み合わせた「そば入り」と呼ばれるスタイルは、創業者が生み出した。
“みっちゃん”の愛称で親しまれた初代が大切にしたのは、「毎日でも食べられる、素材本来の味を活かした飽きのこないお好み焼」を提供すること。そのために、麺は生麺から丁寧に茹で上げ、キャベツはその日の状態に合わせて切り方を変えるなど、手間を惜しまない調理法を今もなお守り続けている。
創業者の味と技は、現代表取締役社長である「二代目 井畝満夫」がその名とともに受け継ぎ、次の世代の職人たちへと伝えられている。
■「冷凍お好み焼」へのこだわり
みっちゃん総本店の冷凍お好み焼は、家庭の電子レンジで誰でも簡単に本格的な“広島の味”を楽しめる商品。家庭で調理するのが難しい広島流お好み焼の需要をカバーすべく、自社工場にて一枚ずつ手作業で製造されている。
お好みソースには、半世紀の時を経て完成した「みっちゃん総本店」オリジナルの、コクととろみのあるまろやかなソースを使用。麺には特製の中華麺を用い、レンジで温めた際においしく仕上がるよう、調理法にも工夫を凝らす。また、キャベツ、豚肉、卵などの食材はすべて国産にこだわっている。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
