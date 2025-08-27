映画「男はつらいよ」ファン感謝祭イベントが２７日、東京・葛飾区のＭＯＶＩＸ亀有で行われ、同作の山田洋次監督（９３）、笹野高史（７７）が登壇した。

区役所の結婚相談係、ヤクザ、御前さまなどシリーズ中、計１２作で寅さんに出演している笹野。山田監督は「こういう俳優さんはありがたい。監督にとって助かる存在」と信頼を寄せる。「渥美清さんが言ったの。『笹野っておもしろいよ』って。それで実際に出ていた舞台を見に行ったの」と渥美さんの強力な推薦があって出演に至ったことを明かした。

笹野にとって渥美さんは「雲の上のような憧れの存在」だったが、「アングラ出身ですけど、ずっと“寅さん”に出たいと思い続けていた。これがきっかけで僕みたいな者が映画俳優になれた」と感謝していた。

第１作目の公開日が１９６９年８月２７日であることから「８・２７」を記念日として同作の地元、葛飾区の映画館で開催。５５周年の昨年と同じくらい“寅さん”のコスプレした老若男女が集結し、人気の根強さを印象づけた。イベント後は第４２作「男はつらいよ ぼくの伯父さん」（８９年）が上演された。