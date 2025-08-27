8月上旬、霧島市で行方不明になっていた女性(90代)を見つけ出し、救助に貢献したとして警察犬に表彰状が贈られました。この警察犬、7月、初めて出動した際にも行方不明者を見つけていて、2か月連続のお手柄となりました。そのご褒美は！？



カメラマンを警戒した様子で霧島警察署にやってきたオスのシェパード。県警の直轄警察犬、ウォルト フォム ネーベルドルフ号と鑑識課警察犬係の福留明光さんです。





ウォルト号は8月上旬、霧島市で行方不明になっていた、女性(90代)を自宅から東へ約1.5キロ離れた山の中で発見。斜面に座っていた女性は無事に救出され、命に別条はありませんでした。においを頼りに見つけだし、救助に貢献しました。ウォルト号は、好奇心旺盛でわんぱくな性格で、現在1歳3か月で2025年3月に配属。初めて出動した7月も、指宿市で行方不明になっていた男性(80代)を救出し、デビューから2か月連続で大仕事をやってのけました。そんなウォルト号に贈られたのは、大好物のサツマイモ10キロ分。嬉しさのあまり指導手の福留さんの顔をペロリ。かわいらしい一面をのぞかせたウォルト号に福留さんも大きな期待を寄せています。（県警鑑識課警察犬係・福留 明光さん）「まだまだ、1歳3か月で落ち着きがないが、能力は非常に高いと思っている。いろんな訓練を勉強してもらい、ますます県民の皆さんのために活躍してもらいたい。そういう犬になるよう、訓練していきたい」25年に入って、県内の直轄警察犬の出動件数は7月までで42件となっています。