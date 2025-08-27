THE CHARM PARKが、ソロ活動10周年を迎えるアニバーサリーイヤーを彩る連続シングルリリース第5弾として、新曲「Nothing #3」を配信リリースした。

本作は、2022年発表『We’ll Be Okay EP』に収録された「Nothing #1」から始まった、“同じ歌詞で異なるメロディーを紡ぐ”シリーズの第3弾。2作目ではアメリカのシンガーソングライター Alex Siegelを迎えたが、今作では1作目で共演した赤い靴のボーカリスト 東川亜希子を再びフィーチャーしている。

アコースティックギターを基調に、2人の声が静かに寄り添い合うミドルテンポのアレンジは、温もりと透明感をあわせ持ち、聴く人を優しく包み込む。変わらない歌詞に新たな旋律が重なることで、同じ物語に別の表情と深みを与え、シリーズならではの魅力を一層際立たせている。

