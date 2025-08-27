º£»ÔÎ´Æó¡¡»°ÂåÌÜ£Ê£Ó£Â¤Î£±£µ¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö·çÀÊ¤Ø¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¶»¤ÎÆâÅÇÏª¡Ö¤Þ¤¿Á´°÷¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ëÆü¤ò¿®¤¸¤Æ¡×
¡¡³èÆ°¼«½ÍÃæ¤Î£·¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö»°ÂåÌÜ£Ê¡¡£Ó£Ï£Õ£Ì¡¡£Â£Ò£Ï£Ô£È£Å£Ò£Ó¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦º£»ÔÎ´Æó¡Ê£³£¸¡Ë¤¬¡¢£±£°·î£´¡¢£µÆü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£µ¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¡ÊÂçºå¡¦¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï¡Ë¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬£²£·Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Öº£»ÔÎ´Æó¤ò½ü¤¯£¶Ì¾¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö»°ÂåÌÜ£Ê¡¡£Ó£Ï£Õ£Ì¡¡£Â£Ò£Ï£Ô£È£Å£Ò£Ó¡¡£±£µ£Ô£È¡¡£Á£Î£Î£É£Ö£Å£Ò£Ó£Á£Ò£Ù¡¡£Ó£Ô£Á£Ä£É£Õ£Í¡¡£Ì£É£Ö£Åà£Ê£Ó£Â¡¡£Æ£Ï£Ò£Å£Ö£Å£Ò¡Á£Ï£Î£Å¡Áá¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¡Öº£»ÔÎ´Æó¤ò½ü¤¯£¶Ì¾¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡Ö¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢»°ÂåÌÜ£Ê¡¡£Ó£Ï£Õ£Ì¡¡£Â£Ò£Ï£Ô£È£Å£Ò£Ó¤Î£±£µ¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ³«ºÅ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£»Ô¤Î³èÆ°¤Î¼«½Í¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢ÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¤â¾õ¶·¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢³«ºÅ¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿µ½Å¤Ë¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦º£»Ô¤Î·çÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öº£²ó¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤òÃúÇ«¤Ë¸¡Æ¤¤·¡¢³§¤µ¤Þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢»þ´Ö¤òÍ×¤·¡¢¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤´°Õ¸«¤ä»×¤¤¤òÊú¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÈÂ¸ÃÎ¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¬¤é¡¢°ú¤Â³¤º£¤Ç¤¤ëºÇÁ±¤Î·Á¤òÌÏº÷¤·¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¡¢Íý²ò¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»°ÂåÌÜ£Ê¡¡£Ó£Ï£Õ£Ì¡¡£Â£Ò£Ï£Ô£È£Å£Ò£Ó¤È¤·¤Æ¤â¡¢£¶¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£
¡¡º£»Ô¤ò½ü¤¤¤¿£¶¿Í¤Î³«ºÅ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¡¢²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢´ÊÃ±¤Ë·èÃÇ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÀº°ìÇÕ¤ä¤ë¤³¤È¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¡¢£¶¿Í¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Á´°÷¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ëÆü¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤â°ìÊâ¤º¤Ä¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»ä¤¿¤Á¤ò¸«¼é¤ê¡¢°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡º£»Ô¤Ïº£Ç¯£´·î¡¢¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤ò¶¼¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¶¼Ç÷¤ÈË½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤Ç£··î£³£±Æü¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¡¢£¸·î£±Æü¤ËÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤ò¼«½Í¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£