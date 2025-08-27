夏休み中の子どもたちに裁判を身近に感じてもらおうと、鹿児島地方裁判所で模擬裁判が開かれました。事件の舞台は結婚式場。恋愛ドラマなどで「ちょっと待った！」と花嫁を連れ出す場面がありますが、こうした行為は純愛なのか？それとも犯罪なのか？子どもたちが下した判決は？



25日、鹿児島地方裁判所で開かれたのはジュニア模擬裁判です。



小学校6年生から中学校3年生の計26人が参加し、裁判官・検察官・弁護人の役割をそれぞれ担いました。





(鹿児島地方裁判所・木村駿介裁判官)「刑事裁判はどのような運用で、法曹三者(裁判官・検察官・弁護人)がどのようにして関わっているのかということを、実際に体験しながら裁判を身近に感じてもらえるように実施した」裁判の題材は架空に設定されたジュリエット誘拐事件。被告の男は、元恋人を結婚式場から連れ出したとして、結婚目的略取の罪に問われています。「ちょっと待った！」と言い花嫁を奪い去る場面は、ドラマの中ではロマンチックな展開にも思えますが、これは果たして純愛なのか？それとも犯罪なのか？花嫁は連れ去られたのか、それとも一緒に逃げたのかという争点で模擬裁判が行われました。裁判の途中、別室では作戦会議が行われていました。検察側のグループでは、花嫁は連れ出してほしいと頼んでおらず、式を行っている時点で結婚を望んでいて無理やり連れ去られたという意見が上がりました。(検察官)「被告人に拘禁刑7年を求刑する」一方、弁護側のグループでは、花嫁は父親の借金を婚約者に肩代わりしてもらっていて、結婚を断ることができなかったことや、家事を強要されていたことから本当は結婚は望んでおらず、一緒に逃げたという意見が上がりました。(弁護人)「従って大広さん(被告人)は無罪です」検察官と弁護人の主張をふまえ、裁判官役の子どもたちが下した判決は・・・。(裁判官)「主文、被告人は無罪」無罪判決を言い渡しました。結婚は、借金返済のためで完全に同意したわけではないこと、また、花嫁が抵抗している様子はなく、無理やり連れ去ったわけではないなどとし無罪だと判断しました。(裁判官役・小学6年生)「私の将来の夢が裁判官だが、この模擬裁判で前よりも裁判官になりたいという思いが強くなったので参加できてよかった」(弁護人役・中学2年生)「弁護士は、憧れでかっこいいなと気持ちは前からあった。いい経験のできた思い出に残る夏休みになった」子どもたちは、模擬裁判を通して裁判について学ぶとともに、将来の夢についても考えるきっかけになったようです。