「死んでいたかも…」カーブの道でバイク目の前に逆走車　反対車線にはみ出し追い越す車や交差点で危険な逆走車も

兵庫・淡路島の片側1車線の道路。

バイクで走行中に目撃されたのは逆走車です。

あわや正面衝突という場面を、間一髪で回避しました。

目撃者は「もしかしたら死んでいたかもしれないと思うと、震えが止まりませんでした」と語りました。

滋賀・大津市では、身勝手な運転が撮影されました。

黄緑色の車が反対車線に大きくはみ出し、追い越していきました。

センターラインは白の実線。

ここは原則、右側にはみ出して通行してはいけない場所です。

目撃者は「びっくりする。腹立たしい。家族、娘を乗せて走っているので」と当時を振り返りました。

沖縄・那覇市でも、あわや正面衝突の危険な場面が捉えられました。

交差点の信号が青になり、前のバスが発進しました。

ところが、なぜか割り込む形で車線変更。

こうせざるを得なかった訳は逆走車です。

前の車の窓越しに見ると、こちら側の車線を逆走しているように見えます。

目撃者は「危ない。正面衝突してもおかしくなかったが、曲がっていった先で直進車とよくぶつからなかったなと」と話します。

目撃者によりますと、運転していたのは70代前後とみられる高齢女性だったということです。