そんななか、リークされている新作iPhoneにそっくりなスマホが発売されました。

先日、中国のRealmeブランドが新作スマホ ”Realme P4 Pro 5G”とベースモデルの”Realme P4 5G” を発売開始しました。

Realmeはインド市場で大きなシェアを誇っており、Realme P4シリーズも現在インド限定で販売中（まもなくパキスタンでもリリース予定）。

…が、画像を見る限り、特に背面デザインが、リーク画像で見るiPhone 17そっくり。

Image: Realme Realmeの新作、realme P4 Pro

Image: Majinbu Official iPhone 17 Proのリーク画像。たしかにカメラ配置とか、そっくり…。

最近、こういう「iPhoneの影響うけました」デザインは減ったように思っていたのですが、あらためて登場されると「やっぱiPhoneって人気なんだな」と思い知らされますね。

とはいえスペックは優秀で、QualcommのSnapdragon 7 Gen 4チップセットを搭載し、メモリは最大12GB、ストレージは256GB。7,000mAhのバッテリーと80W急速充電に対応し、 AI搭載のHyper Visionチップセットでゲームや動画の画質も向上。

カメラも光学式手ブレ補正機能付きの50MP Sony IMX896メインセンサー、8MP超広角、50MPセルフィーカメラの3カメラ（ P4 Pro）で、ミドルレンジのスペックとしては、なかなかのコスパを誇っています。

Realmeは2023年以降、日本市場から実質撤退していますが、興味のある方はチェックしてみては。

ちなみに最新のiPhoneが発表される予定のAppleの特別イベントは、現地時間9月9日午前10時（日本時間10日午前2時）に開催される予定です！

Source: Realme