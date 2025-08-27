工事現場で作業員が腕に装着する「Sigfoxカナリア」。装着者の深部体温の上昇を検知するとアラートが鳴り、現場の安全衛生管理者や事務所の責任者に通知が届く仕組みです。今後は、高齢者の見守りにも活用が期待されています。



■塚原美緒 気象予報士

「大規模な造成工事が進む廿日市市上平良に来ています。瀬戸内海と宮島を含む島々。抜群の眺望になっていますね」



多島美を一望できるこの場所には、観光の拠点となる温浴施設や飲食店などができる予定で、２０２９年以降の開業を目指しています。厳しい暑さのなかで進められる作業･･･。作業員たちは、腕に“あるもの”を身につけていました。





■現場の安全衛生責任者 中野雄太さん「体温の上昇を分かるように検知できるような機械になっています。作業員さんの体温が上昇したら通知が来るようになってましてその通知が来た作業員さんの所に行って声かけとか水分補給を促したりということをやっています」その名も、「熱中症予防デバイス Sigfoxカナリア」。カナリアは、装着した人の深部体温の上昇を検知します。危険なレベルに達すると･･･■アラート音アラートが鳴る仕組みです。工事現場をとりまとめる総合建設業の西松建設は、これに無線通信システム「Sigfox」を搭載することで、現場指揮者や離れた所にある事務所にも通知が届くようにしました。■中野雄太さん「外からパッと見、見た目では（熱中症だと）分からない人もお年寄りの方もいますし、実習生の方とかもいるのでとても助かってます」厚生労働省によると、職場での熱中症による去年の死傷者数は、およそ１２００人です。その４割を建設業や製造業が占めており課題となっています。中野さんの作業班では、今年は一人も熱中症にかかっていません。■塚原気象予報士「実際に（アラートが）鳴ったことってありますか？」■作業員「ありますね。これが鳴ったら休憩。あと塩分補給とかやってこれが鳴り止んだら作業するという感じでやっています」Sigfoxカナリアが検知した深部体温の推定値のグラフを見せてもらいました。黒のラインが、着用者の１週間の平均値。赤のラインが現在の推定値です。レベル４はめまいや頭痛といった熱中症の初期症状があらわれる目安とされています。■西松建設 地域環境ソリューション事業本部 坂口大樹 主任「レベル３の状況になるとアラートが鳴るんですが、そこで休憩をとっていただくことで、リスクを避けていくというようになっております」過酷な環境でこそ使えるよう、水や土ぼこりなどにも強い作りになっています。１シーズンの使いきり仕様で、充電なしでおよそ３か月稼働します。今後は工事現場に限らず、遠方に暮らす高齢者の見守りにも活用してほしいといいます。■坂口大樹さん「農業とか、外で働く仕事ですね、今おじいちゃん危ないよとかそういう形で通電ができたらすごくいいんじゃないかと思います。IoTの力を借りて、見える化して皆さんで熱中症を防いでいけたら、一つでも防げたらと思っております」（塚原）IoTで熱中症のリスクの早期発見ということでしたが、このSigfoxカナリアは、これまでも番組で紹介したことのある西松建設の「OKIPPA」の技術が応用されています。OKIPPA雨量計は、工事現場の雨量を計測して、大雨の基準値を超えると無線で遠隔地に通知が届きます。この無線システムを、熱中症予防にも活用しました。実際にテーマパークでは実証実験が進んでいて、今後は高齢者施設や学校にも普及してきたいということでした。【2025年8月27日放送】