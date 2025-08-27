センサーカメラに映ったクマ＝２７日午前６時２０分ごろ（伊勢原市提供）

伊勢原市内の大山ケーブルカー「大山ケーブル駅」（同市大山）付近で２７日午前６時２０分ごろ、クマ１頭の出没が確認された。当時は大山阿夫利神社秋季例大祭でみこしの「お下り」が行われており、出没情報を受けて周囲の安全が確認されるまで神の来臨を模した神幸行列が一時中断され、関係者約５０人が同駅付近で足止めされた。

付近では１７日にもクマ１頭が目撃されており、市が設置したセンサーカメラにツキノワグマの成獣１頭が映り込んでいた。目撃情報などは寄せられていない。

お下りでは白装束や法被姿の氏子ら約４０人が午前８時前に同神社下社を出発。最大斜度３０度の「男坂」を勇ましく下っていった。その３０分ほど後に市職員がカメラに映ったクマの姿を確認したため、みこしや神幸行列が同駅付近で足止め。市職員らが動物駆逐用煙火を使用し、周囲の安全を確認してから４０分遅れで再び出発した。一行は無事にふもとの同神社社務局まで練り歩いた。

登山客らには、小田急線伊勢原駅や市営駐車場付近などで注意喚起をしたという。

大山ケーブル駅は大山ケーブルカーの起点駅で大山参拝の主要ルートに当たる。１０日のうちに２度も現れたことに市の担当者は「固執しているように見られる。市民や観光客の動線に近づいており、安全を守るためにも捕獲を前提に県と調整している」と話していた。