若き職人が躍動する、名店「焼鳥 ひら野」の2号店。評判の絶品コースを堪能（東京・東銀座）

焼鳥 ひら野となり（東京・東銀座）

「近火強火」の手法を使った焼鳥 写真：お店から

2025年7月、東銀座駅から徒歩6分ほどの場所に「食べログ 焼き鳥 EAST 百名店」にも選出されている名店「焼鳥 ひら野」の2号店、「焼鳥 ひら野 となり」がオープンしました。「焼鳥 ひら野」は「食べログ 焼き鳥 EAST 百名店」に選出されている麻布十番の「瀬尾」や、東京ステーションホテルの「焼鳥 瀬尾」で経験を積んだ平野郁侍氏が2022年に創業。伝統的な「近火強火」の手法で鮮度にこだわった食材を使い、うまみを閉じ込めた焼鳥を提供し、多くの支持を集めています。連日の満席により、来店できない人が続出していたこと、また平野氏自身が若い頃に焼き場に立つ機会を得られず苦労した経験から、若手が挑戦できる場所として同店をオープンしました。

絶品焼鳥 写真：お店から

この店を支えるのは、ひら野の創業メンバーであり「隣主」を務める桑田真誠氏。隣主とは、店長という枠にとらわれず焼き場に立って串を焼き、時にはカウンターでゲストと語らいながら、本店と二人三脚で焼鳥道を盛り上げる役割だそう。

落ち着いた雰囲気の店内 写真：お店から

新店舗は本店から徒歩30秒ほどの近さに位置し、仕込みはすべて本店で平野氏が管理。仕込みの質や鮮度を徹底的に維持できる体制となっています。店内はカウンター6席と4名用の個室1室を備えたコンパクトな空間。落ち着いた照明と木の温もりが漂う高級感の中、カウンター席では職人の技を間近に楽しめます。

一品料理も評判 写真：お店から

「焼鳥の真髄は鮮度にあり」を掲げる同店では、山梨県産「甲斐信玄鶏」を中心に、うまみの強い岩手県産「奥州南部鶏」や、弾力と香り豊かな宮崎県産「黒岩土鶏」などを使用。焼鳥と日本料理を組み合わせたおまかせコースで提供します。

おすすめはペアリングコース 写真：お店から

人気の「ワイン・日本酒ペアリングコース」（15,800円）は、焼鳥とワイン、焼鳥と日本酒の相乗効果による豊かな味覚体験が魅力。希少ワインとの出会いも楽しめます。また、ワンドリンク付きの「花椿コース」（15,000円）では、精肉卸直営ならではの希少部位を堪能でき、多くのゲストに支持されています。

親子丼 写真：お店から

〆のご飯は「親子丼」や「そぼろ丼」「スープごはん」などから好きなものを選べ、いろいろ食べたい場合はハーフサイズにも対応してくれます。中でもジューシー鶏肉がごろっと入り、出汁の利いたトロトロの「親子丼」は人気の逸品。

日常を離れた特別なひとときを過ごせる「焼鳥 ひら野 となり」。デートや接待など、大切なシーンにふさわしい大人の焼鳥店です。名店「焼鳥 ひら野」の世界を、ぜひ体感してみてください。

食べログレビュアーのコメント

せせり 出典：ドラゴンズベースさん

『手羽。濃厚で炭がしっかり効いており、特に骨の周りの肉について顕著だ。添えられたレモンをかけるとエスニック的なおいしさも出てきて、これも良い味変となる。



締めは親子丼、そぼろ丼、スープご飯から選ぶ。今回はスープご飯にしてみる。非常に濃厚な鶏スープは強い鶏の旨味とほのかな生姜が合わさり上品。いくらの塩味は良いアクセントになる。上品なスープと米が混ざると、まさに最高の締めの一品となる。



うなぎのくりからぐしが出てくる。これはサービスとのこと。要は蒲焼とのことで、シンプルかつ最高にうまい鰻だった。



最後は羊羹と抹茶。柔らかい水羊羹は甘味がありつつ爽やかで、濃厚な抹茶とよく合う。



総じて、最高の食事と酒を素晴らしいクオリティの中で出してくれるこのコースの素晴らしさに感動。本店含め、長期に渡って利用していきたい名店である』（ドラゴンズベースさん）

手羽先 写真：お店から

『▼ディナーコース

12,000円、御味酒/逸品料理3種/おまかせ串10種/食事/デザートのコース。



・無花果の胡麻餡

密煮にした無花果がしっとり上品な甘み、そこに濃厚な胡麻餡にナッツの香ばしさ、レモンのスッキリ感で後味の引きが良かったです。



・じゃこサラダ

シャキシャキの野菜(レタス/水菜/パプリカなど)に茗荷がいい風味でした。しっとりしたカリッカリのじゃこのアクセントと磯と香ばしい風味が良かった。



・せせり(串)

大きい、肉厚でジューシーで脂が美味い。食感も良く塩と和がらしが合いすぎて最高のスタート。



・かしわ(串)

もも肉、タレで提供。タレが結構サラッとしたタイプで甘ったるくないのが良い。好みで一味か山椒付けるとさらに良い。



・白レバー(串)

塩と山葵でいただく白レバー。ふっくらしたレバーが本わさびでさっぱりいただけて組み合わせにハマりそう』（ラーメン介さん）

＜店舗情報＞◆焼鳥 ひら野となり住所 : 東京都中央区銀座8-12-1 セイコー銀座ビル201TEL : 050-5456-6398

文：佐藤明日香

