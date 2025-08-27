俳優の水川あさみが42歳の誕生日を迎えたことを報告し、芸能界やファンから祝福が寄せられている。

【映像】水川あさみと窪田正孝のロンドンでの夫婦ショット

2019年9月、俳優の窪田正孝（37）との結婚を発表した水川。お互いのInstagramでは、仲睦まじい夫婦の様子をたびたび見せており、水川が40歳の誕生日を報告した投稿では、窪田からプレゼントされたというひまわりの花束の写真をアップしていた。2025年2月にはファッションブランド「バーバリー」のコレクションのために訪れたロンドンでの夫婦ショットを窪田が公開していた。

42歳の誕生日を迎えたことを報告

8月27日には水川が自身のInstagramを更新し、7月24日に42歳の誕生日を迎えたことを報告。初めて誕生日を海外で過ごしたことを明かしている。「おーのー！気づけば誕生日から1カ月以上経ってしまってる！なぜ、いつもリアルタイムで投稿できないんだ、わたしは。 今年の誕生日は初めて海外で過ごしました。そして初めて訪れたバイロンベイに恋した。今年は更に大きな気づきや素晴らしい出逢いに恵まれていて、まだまだ課題はあれど、今自分を生きるのに夢中なのです。42歳もっともっと私らしく楽しんで生きる」

この投稿には、夫の窪田をはじめ、俳優の井浦新（50）、ともさかりえ（45）、タレントのMEGUMI（43）らが、いいねで祝福。ファンからも「ますます輝く素敵なあさみさんを応援します！素晴らしい日々を楽しく過ごしてくださいね！」「お誕生日初の海外、楽しそうでなによりです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）