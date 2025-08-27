「あたし、こういうのわかるから！」自分の憶測を人に押し付けるクレーマー｜この2人、接点ゼロです【ママリ】

この漫画は、ナエくま(@naekuma358)さんのバイト先のクレーマーが、自分本位の言動が原因で他のお客様との間で次々にトラブルを引き起こし、他店で最終的に出禁になるまでのエピソードを描いた作品です。『この2人、接点ゼロです』第4話をごらんください。

女性が食事の後にいつもトイレにこもっているという問句さん。店員の坂本さんを捕まえ、トイレまで連れて行きますが、汚れている様子はありませんでした。





©naekuma358

©naekuma358

人手不足で忙しい中、問句さんに無理矢理連れられトイレを確認したものの、特に問題がないことを確認した坂本さん…。





©naekuma358

©naekuma358

いつも通りのトイレだという坂本さんですが、問句さんは女性が長時間トイレにこもっていると言い出します。





©naekuma358

©naekuma358

問句さんは、女性が食事の後で「毎回戻しているみたいなのよ！」と主張。



…ですが、そのような状況を目撃したわけではありませんでした。





©naekuma358

©naekuma358

なんと、「戻している」というのは、問句さんの推測に過ぎないようです。



坂本さんが「本当かどうかなんてわからない」と言っても、「あたしこういうのわかるから！」と主張を変えません。





©naekuma358

女性が食事の後、毎回戻しているというのは、問句さんの推測でしかありませんでした。それを坂本さんが指摘しても、自分の考えを曲げない問句さん。



坂本さんは、問句さんがなぜ自分に関係ないことでそんなに怒っているのか、まったく理解できません。





口を開けば不満ばかり…自分本位の言動の結果は自分に帰ってくる

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

ナエくまさんが働く飲食店の常連客・問句さんは、いつもどこか不満げで、他人への愚痴が絶えない人物でした。ある日も「同じ時間帯によく来る女性が、食後にトイレで吐いている」と決めつけ、それを“気に入らない”とナエくまさんに話してきたのです。しかしその話に確証はなく、ただの思い込みのようでした。



その後も問句さんは、特に根拠もなく他のお客さまを悪く言ったり、勝手な想像で相手を批判したりと、不快な発言を繰り返します。店長が注意を促しても態度は改まらず、相手を否定する言動は続いていました。



ある日、ナエくまさんがよく行くお店で、煙草の煙を吸いたくないにもかかわらず喫煙席に座るという自分本位の振る舞いからお客さまとトラブルを起こしてしまいます。見かねた店主によって問句さんは出禁を言い渡されることになりました。飲食店は、多くの人が一緒に過ごす場所です。仕事や勉強の緊張から解放され、気分良く食事ができるペースであるのが理想的ではないでしょうか。自分本位な振る舞いは、結果的に自分の信用や居場所を失うことにつながると気づかされるエピソードです。





