¡¡¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥¦¥Ê¥®¡¦¥µ¥ä¥«(38)¤Îà¥»¥¯¥·¡¼¡¦¥¦¥µ¥®á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¦¥Ê¥®ÇÉ?¥¦¥µ¥®ÇÉ?¡×¤È¡¢¥¦¥µ¥®¼ª¤òÆ¬¤ËÉÕ¤±¤¿¥¦¥Ê¥®¤Ï¡¢ÌÜ¤Î³Ð¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÇò¤¤°áÁõ¤«¤éÁÇÈ©¤òÇÁ¤«¤»¡¢¥¬¡¼¥¿¡¼¥Ù¥ë¥È¤ËÌÖ¥¿¥¤¥Ä¤È¤¤¤¦¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¤ï¤É¤¤¤È¤³¤¬¡Ä¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¢¤é¤«¤ï¤¤¤¤¤³¤È¡×¡ÖåºÎï¡À(^o^)¡¿ÍÅÀº¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¤!²Ä°¦¤¤!åºÎï!²ÄÎù!¤â¤Á¤í¤ó¥¦¥Ê¥®ÇÉ!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£