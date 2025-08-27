お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾さんが、自身のインスタグラムを更新。

ハワイで挙げた、結婚式の写真を公開しました。



【写真を見る】【 藤森慎吾 】 「ハワイで結婚式をしてきました」「最高にかわうぃー花嫁と娘でした」 結婚式の写真を公開 「素敵な式になり良かったです」



藤森慎吾さんは「ハワイで結婚式をしてきました 最高にかわうぃー花嫁と娘でした」と綴ると、写真や動画をアップ。







投稿された画像では、幸せそうに微笑む、藤森慎吾さん夫妻の様子が見て取れます。





続けて「両親も初ハワイに感動していてよかった すでにハワイ貯金を始めてるらしい 素敵な式になり良かったです。」と、その思いを綴っています。





この投稿にファンからは「慎吾くん、おめでと〜!! 素敵すぎる写真 お幸せににね♥」・「おめでとうございます！！お二人とも幸せそう」・「素敵な写真ですね♡ほっこりしました」などの反響が寄せられています。





２０２４年５月、藤森慎吾さんは、一般女性との結婚をラジオ番組に生出演した際に発表。

２０２４年１１月には、「第一子となる女児」が誕生したことを明かしていました。







【担当：芸能情報ステーション】