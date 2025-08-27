「小さな事件でも逮捕につながる」娘の制服など盗難相次ぐ…“洗濯物ドロボー”防カメ映像の放送から9カ月　37歳の男逮捕　広島市

「イット！」が放送してから約9カ月。

広島市内で犯行を繰り返していた洗濯物泥棒が、ついに逮捕されました。

防犯カメラが男の姿を捉えたのは、2024年10月24日午前4時過ぎ。

ベランダに一直線に向かい、洗濯物を手でめくり顔を近づける男。

被害者の自宅では、娘の制服のワイシャツや夫のハーフパンツが姿を消すことが相次ぎ、防犯カメラを設置。

捉えられていたのが男の姿でした。

被害者は「怖かったです、その時は。娘をどうにかして守らないと！って…」と当時を振り返ります。

この日は何も持ち去りませんでしたが、2025年3月12日午後10時半過ぎに再び現れた男。

この日はライトを手に、周囲を照らしながら洗濯物の前に。

そしてまた顔を近づけています。

手を伸ばすと1枚、2枚持ち去りました。

事件が動いたのは、8月20日。

警察は、広島市内に住む宮本拓弥容疑者（37）を窃盗などの疑いで逮捕。

7月にも別の住宅への住居侵入や、スーパーでの窃盗などの疑いで逮捕されていました。

この一報に、被害者は「時間はかかるんですけど、小さな事件であってもちゃんと逮捕につながる。何か被害に遭った人は屈さずに頑張ってほしい」と語りました。