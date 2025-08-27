能登半島地震による落石の影響で一部区間だけの営業になっている黒部峡谷鉄道のトロッコ電車の魅力を高めようと、来月から新たなツアーが実施されます。



ツアーで現地を案内するガイドの研修会が、きょう行われました。吉本記者がお伝えします。



吉本記者

「来月から新たに実施されるツアーでは、県と黒部市が旅行会社を支援します」



このツアーは、来月4日から11月末にかけて黒部峡谷鉄道の宇奈月駅周辺や現在、終点となっている猫又駅を散策するもので、JTB富山支店などが実施します。





黒部峡谷鉄道は去年の能登半島地震による斜面の崩落で鉄橋などが損傷しました。復旧工事の完了は来年秋ごろの見込みで、今年も全線開通を断念し猫又駅までおよそ12キロの区間だけで営業しています。猫又駅は従来は工事関係者専用でしたが、今年は終点になったのに伴い、降りることができるようになりました。きょう、猫又駅を訪れた人に話を聞いてみると。「雨が降っていたので、どうかなと思ったけど、すごくきれいだった」「来たことなかったからどんなのかなと思って」ツアーでは、これまで20分だった滞在時間を1時間に延長し、周囲にある黒部川第二発電所などを臨むことができます。県と黒部市は利用促進につなげようとツアーの設定にかかった費用の一部を補助金で支援します。ツアーに向けて、きょうはガイド6人が研修に参加し案内する内容を確認しました。「みなさまのために猫又駅の貸し切りもございます。ゆっくり人がいないところで写真をとっていただきたい」この専門ガイドは欅平駅から黒部ダムにつながる黒部宇奈月キャニオンルートを案内するため去年6月に始動する予定でしたが、地震の影響で活動機会が失われていました。黒部宇奈月キャニオンルート専門ガイド2人「長い間、関われていなかったので楽しみ」「本番では、お客様に満足度の高いツアーを提供できるように勉強したい」黒部峡谷鉄道の全線復旧やキャニオンルートの一般利用開始が遅れているのは残念ですが、このツアーを今後の活性化につなげてほしいですね。