dasique新作アイシャドウ♡40色展開の「ムードシングルシャドウ」登場

韓国コスメブランド「dasique（デイジーク）」から、待望の新作「ムードシングルシャドウ」が登場しました。全40色、4種のテクスチャーを揃え、イエベ・ブルベに合わせた繊細なカラーバリエーションを展開。デイリーメイクから特別なシーンまで自由に彩ることができ、さらにチークやシェーディングにも使えるマルチユース仕様です。専用ケースに好きな4色を組み合わせ、自分だけのカスタムパレットを楽しめるのも魅力的♪

全40色＆4種テクスチャーで理想の目元に

「ムードシングルシャドウ」は全40色の豊富なカラーバリエーションを展開。01～13号、21～34号は1.5g、14～20号、35～39号は1.3g、40号は1.2gと色ごとに容量が異なります。

マット、マットパール、シマー、グリッターの4種のテクスチャーを揃え、ナチュラルから華やかな印象まで自在に演出可能。軽やかな質感で重ねてもヨレにくく、洗練された仕上がりを叶えます。

カスタムパレットで私だけの組み合わせを

専用ケースを使えば、お気に入りのカラーを4色選んで「自分だけのパレット」を作ることができます。磁石で簡単に取り付けられるため、しっかり固定され安定感も抜群。

春 コーラルムード

秋 ベージュ ムード

夏 ピンクムード

冬 ラベンダームード

春夏秋冬それぞれのおすすめカラーセットも提案されており、春はピーチやコーラル、秋はベージュ×ブラウン、夏はピンク×アッシュ、冬はピンク×ラベンダーと、季節ごとのムードに合わせて楽しめます。

Qoo10公式ショップで先行販売

新発売を記念してQoo10公式ショップでは8月31日(日)17:00～9月12日(金)23:59まで先行販売とスペシャルプロモーションを開催。

3つ購入するともう1色プレゼントされる「3+1キャンペーン」を実施中です。専用ケースも500円で追加購入可能で、自分好みのカスタムパレットをお得に作れるチャンス♡

メイクの可能性を広げるdasiqueの新作

「ムードシングルシャドウ」は、アイシャドウとしてだけでなく、チークやフェイスシェーディングまで活躍するマルチアイテム。

全40色の幅広いカラーと4つの質感で、日常のメイクに新しい楽しさをプラスしてくれます。さらに、自分だけのパレットを作れる自由度の高さも魅力的。

今だけのプロモーションを利用して、あなたにぴったりの色を見つけてみてはいかがでしょうか♪