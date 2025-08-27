KNB北日本放送

子どもたちの元気な姿が学び舎に戻ってきました。

富山市などの公立小中学校で、きょうから2学期が始まりました。

夏休みの宿題や自由研究を抱えて元気に登校する子どもたち。富山市の奥田北小学校のけさの登校風景です。

男の子
「学校までの地図。作りたいからって」

この1年生の男の子は家から学校までの通学路にある地図記号を調べ、絵にまとめました。

男の子
「地図頑張って作れたぞ！」

また2年生の女の子は。

女の子
「テニスの大会でパイナップルをもらったんですが、ピリピリしたので調べてみました。ゆでて冷やしたらピリピリしなくなりました」

そして始業式では児童およそ400人を前に高地修校長が「周りの人の気持ちを明るくするあいさつをしましょう」と呼びかけました。

続いて教室に入った子どもたちは久しぶりに会った先生や友達と言葉を交わし、笑顔があふれていました。

夏休みに何をしましたか？

女の子
「スポーツでみんなでバレーボールをしたことが楽しかったです」

「推し活を頑張りました。グッズを買いに行きました」

では、2学期にがんばりたいことは？
男の子
「いろんな行事があるのでみんなと楽しくやっていけたらいいと思いました。学習発表会かな」

きょう始業式が行われたのは富山市や高岡市、射水市などの公立小中学校です。

このほか県内すべての小中学校で、来月1日までに2学期が始まります。

パイナップルをゆでるとピリピリしなくなるんですかね？

自由研究のユニークな発想、これからも大切にしてほしいですね。