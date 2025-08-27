Ì¡²è²È¤Î¿¹Àî¥¸¥ç¡¼¥¸»á¡¢¿ÆÂ²µÞÀÂ¤Ë¤è¤ê¡ÖËã¿ý¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡×À¸ÊüÁ÷·çÀÊ
¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¡¢¿¹Àî¥¸¥ç¡¼¥¸»á¤¬27Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£
¿ÆÂ²¤¬µÞÀÂ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿BS10¤ÎËã¿ýÂÐ¶ÉÈÖÁÈ¡ÖËã¿ý¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡¡BS10¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×À¸ÊüÁ÷¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¿¹Àî»á¤ÏºòÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¡¼Japanext CUP¡×¤Î½éÂå²¦¼Ô¤Ë¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¿ý»Î¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥í¿ý»Î¤é¤ò²¡¤·¤Î¤±¤Æ½Ð¾ì¼Ô32Ì¾¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Æ±Æü¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½ÁªD¥Ö¥í¥Ã¥¯8²óÀï¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¿ÈÆâ¤ÎµÞÀÂ¤Î¤¿¤á¼«Ê¬¤ÏËÜÆüÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢½Ð±é¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂåÂÇ¤Á¤ÎÊý¤Ï¼«Ê¬¤è¤ê¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£Æñ¤·¤¤ÅÀ¿ô¾õ¶·¤Ç¤¹¤¬¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤»¤ºÂçË½¤ì¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ï¡Ö¿¹Àî¥¸¥ç¡¼¥¸ÍÍ¤Î¤´¿ÆÂ²¤Î¤´ÉÔ¹¬¤ËºÝ¤·¡¢¿´¤è¤ê¤ª²ù¤ä¤ß¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅé¤ß¡¢¡Ö¿¹ÀîÀèÀ¸¤«¤é¤Î¥Ý¥¹¥È¤ÎÄÌ¤ê¡¢ËÜÆü¤ÏÍ½ÁªD¥Ö¥í¥Ã¥¯8²óÀï¤ÎÌÏÍÍ¤ò¡¢Í½ÄêÄÌ¤êÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÃÎ¤·¤¿¡£