ÍèÇ¯¤ÎÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥óà»Ð¤È¤ª½Ð¤«¤±2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡ÖÎÉ¤¤¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ä¡Ä¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¡×¤ÈÈ¿¶Á
²Æ¤ÎÂçËÁ¸±¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤¬ÏÃÂê
¡¡ÍèÇ¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ç¸«¾å°¦(24)¤È¤È¤â¤Ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¾åºä¼ùÎ¤(20)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤íÁ´Éô¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢»Ð¤È²Æ¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ä¡Ä¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤À¤·²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¾åºä¼ùÎ¤2025²Æ¤ÎÂçËÁ¸±¤À¡ª¡×¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ÈÃçÎÉ¤·¤À¤Í¤Ã¡×¡Ö¼ùÎ¤¤Á¤ã¤ó¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡Á¡×¡Ö²Æ¤òËþµÊ¤·¤Æ¤ë¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾åºä¤Ï2018Ç¯¤«¤é¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£24Ç¯¤Î²Æ¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ß¥¹¥¯¡¼¥ë¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç½é¤á¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼½é½Ð±é¡£º£Ç¯ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×(TBS)¤Ë¤âÀ¸ÅÌÌò¤Ç½Ð±é¤·¡¢Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£