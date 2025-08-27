日向坂46河田陽菜＆山口陽世、万博で『モンハン』アイルーと触れあう動画が公開
アイドルグループ・日向坂46の河田陽菜と山口陽世が、大阪・関西万博（大阪・夢洲）の『モンスターハンター ブリッジ』を訪れた。
【動画】日向坂46 河田陽菜&山口陽世の『モンスターハンター ブリッジ』への歩き方
『モンスターハンター ブリッジ』は、大阪ヘルスケアパビリオンの「XD HALL」に出展。カプコンの人気ゲーム『モンスターハンター』シリーズの世界を、専用のARデバイスを装着し、360度シアター、イマーシブサウンド、床振動とすべてが融合した体験型コンテンツとして楽しめる。
YouTube「CapcomChannel」に26日、日向坂46の河田と山口による動画「日向坂46 河田陽菜＆山口陽世の『モンスターハンター ブリッジ』への歩き方」が公開された。
「万博会場はとっても広いので、まずは『モンスターハンター ブリッジ』を体験できるパビリオンまで私たちがルート案内したいと思います」とXD HALLまでの道のりを案内。そして、臨場感あふれるコンテンツを体験し、アイルーと触れあった。
この動画公開を記念して、2人のサイン入り色紙やAmazonギフトカード5000円分、『モンスターハンター ブリッジ』オリジナルグッズが抽選で合計40人に当たるキャンペーンを開催。『モンスターハンター ブリッジ』公式Xアカウントをフォローして応募できる。
