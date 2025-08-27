２７日のソフトバンク戦（秋田・こまち）が５回を終えて試合が成立し、初めて同一年に東北６県で試合を開催した。本拠地の宮城・仙台市の楽天モバイルパーク宮城に加え、５月２０日に岩手・盛岡市のきたぎんボールパーク、６月５日に福島・郡山市のヨーク開成山スタジアム、６月１０日に山形市のきらやかスタジアム、８月２６日に青森・弘前市のはるか夢球場でそれぞれ実施。この日の秋田市・こまちスタジアムで全６県がそろった。

これまで１７、２４年と２度、本拠地以外の５県で試合日程を組んだが、１７年は郡山、２４年は盛岡での試合が雨天順延。振替試合は楽天モバイルパーク宮城で実施されたため、全県開催はならなかった。森井誠之社長は地方開催について「なるべくこちらからお伺いしていく中で接点を増やしていく」と話し、「（日程の）最優先にすべき事項として、東北というのを中心にやっていきたい」と来年以降の開催にも意欲をみせた。

初めて全県開催できたが、今季ここまで弘前以外の３試合は敗戦。森井社長は「５県でちゃんと（同一年で）全部勝つことで、勝手に東北シリーズの優勝ってことでいいんじゃないかと思っている」と、５県全勝を次の目標として選手の奮闘を期待した。