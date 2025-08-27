俳優の松坂桃李と染谷将太が２７日、都内で声優を務めたアニメ映画「ひゃくえむ。」（岩井澤健治監督、９月１９日公開）完成披露試写会に出席した。

魚豊氏の同名漫画が原作。陸上・１００メートル走の一瞬の輝きに魅せられ、人生をかけるランナーの狂気と情熱を描く。

松坂は、生まれつき足が速い才能型のランナー・トガシの声を担当。「原作を読んだ時の衝撃がそのまま映像化されていて、これはすごいわと。ものすごいリアリティーがあった」と言葉を失うほどの感動があったことを明かした。

染谷は、努力型のランナー・小宮役。疾走感あふれる作品だけに「最高に面白い。とても感動しました。スポーツがお好きな方もそうでない方も、絶対に心に響く言葉と音と描写があります」と大興奮した。

イベントでは、本作にちなみ“自身が熱中していること”についてもトーク。染谷は「最近、プールにはまっている。泳ぐとすごい気持ちがいいし頭がすっきりする」と語ると、松坂は「金魚すくい。夏祭りに行ってやったら面白くて、シンプルだけどディープなんですよ」と魅力を熱弁していた。

イベントには、声優の津田健次郎、内山昂輝らも登壇した。