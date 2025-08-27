お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」中田敦彦の妻で、タレントの福田萌が、藤森慎吾夫妻と米ハワイでのショットを披露した。

福田は２７日までにインスタグラムを更新し、「先日、ハワイで行われた藤森さんの結婚式に家族で出席してきました（写真のお顔出しは藤森さんに許可を得ています。）」と報告。

「発光してる！？と思うほどにとても美しく、さらに気取らない性格の奥様を一気に大好きになってしまった！ そして娘さん とろけそうなほど可愛いのに、リングガールという大役を堂々と務めあげており、すでに大物の予感がしました お二人に初めてお会いできて光栄でした」と感激をつづり、子どもたちを交えた集合写真をアップした。

「藤森家のご両親は私たちの結婚式ぶりにお会いできたし、お兄様、お姉様とも初めてご挨拶できてとても素晴らしい時間でした！」とも明かし、「こうして夫の相方さんご家族とも家族ぐるみで仲良くしていただけるのは、すごくラッキーだなぁと思いながら…。皆さんに我が家の子供達の成長も見てもらえ、かけがえのないひと時を過ごせました」と振り返っていた。

この投稿には「すごくいい写真」「おめでたいですね」「とても素敵」などの声が寄せられている。

福田は２０１２年１２月に中田と結婚し、１３年７月に長女、１７年１月に長男、２３年１２月に次男が誕生。藤森は昨年５月にラジオの生放送で一般女性との結婚を発表。同年１１月に第１子女児の誕生を報告している。