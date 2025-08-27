◆バレーボール世界選手権 第６日（２７日、タイ・バンコクほか）

１次リーグＨ組で世界ランク４位の日本は同８位で大会２連覇中のセルビアと対戦。第１セットは石川真佑主将、対角に佐藤淑乃、和田由紀子、セッター関菜々巳、ミドルブロッカー島村春世、宮部藍梨、リベロは小島満菜美が先発した。

序盤から石川のレフトからのスパイクで得点を重ね、１５―１３からは和田のバックセンターからのスパイクも決まった。２２―１６から５連続失点で追いつかれたが、最後は佐藤のサーブで崩し、島村がダイレクトに決めた。日本はサーブで攻めて、セッター関が冷静なトスワークで攻撃をけん引している。

◆女子のバレーボール世界選手権 １９５２年に初開催され、日本は６０年大会から参加し、準優勝。優勝は３度（６２、６７、７４年）。３年ぶりの開催で、これまでは４年に１度行われてきたが、今年から隔年開催。３２チームがＡ〜Ｈの８組に分かれて、総当たりの１次リーグ（Ｌ）を行い、各組上位２チームがノックアウト方式で行われる決勝トーナメント（Ｔ）に進む。決勝Ｔ１回戦は２９日〜９月１日、同３〜４日に準々決勝、同６日に準決勝、同７日に決勝を行う。