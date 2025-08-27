お笑いトリオ「３時のヒロイン」が２７日、大阪市内でディズニー映画「シャッフル・フライデー」（ニーシャ・ガナトラ監督、９月５日公開）特別試写会の舞台あいさつに登場した。

本作は、ある金曜日に入れ替わってしまった４人家族の、それぞれの心情を描いたハートフルコメディー。“海外ドラマあるある”風ネタを披露した３人。今作の魅力について、かなでは「とにかく私たちが大好きな海外ドラマ感が満載で、すごい笑えますし、ハッピーになれますし、泣いちゃいました」とにっこり。福田麻貴は「４人が入れ替わってるので、見ていてカオス。展開が本当ドタバタすぎて、最後までずっとめちゃくちゃ楽しかったです」と感想を明かした。

本作にちなみ、入れ替わってみたい有名人に「相方２人」を挙げた福田。「同じ活動をしているけど、全くタイプも違うし、笑いの取り方とかも違うし。なんかなってみたい。どっちでもいい！ マジで」と真剣に入れ替わりを希望した。劇中に出てくるイケメン話でも盛り上がった３人。ゆめっちは「このシャッフル・フライデーを見ることによって、相手の立場になったらどう考えるかっていう思いやりの心を改めて発見しました」と見どころをアピールした。