新米のシーズンになってきました。そこで今回の#みんなのギモンでは、「コメの価格 今後どうなる？」をテーマに解説します。

■2週連続で値上がり…新米が要因？

27日は兵庫県豊岡市で新米の出荷式が行われました。出荷されたのは種まきから収穫までの期間が短い極早生品種で、およそ26トンがトラックに積み込まれました。

こうしたなか、コメの価格が今どうなっているのかおさらいします。

全国のスーパーで販売された5キロあたりの平均価格は、17日までの1週間で3804円と2週連続で値上がりしました。去年と2023年の同じ時期の価格と大きな差があります。

2週連続で値上がりしたことについて、農林水産省は価格が高い新米が販売され始めたことが要因とみられるとしています。

■新米、いくらで売られている？ 調査

新米が出始めたと同時に、その値段をみて高くておどろいたという声も聞かれます。「news every.」は22日から25日まで、関東の道の駅やスーパー、コメ店、直売所など30店舗で新米が5キロあたりいくらで売られているかを調べました。

多い価格帯は4200円台と4500円台で、それぞれ5店舗ありました。次いで4600円台と4800円台が4店舗。3000円台も6店舗ありました。

■新潟でコメ検査 すべて「1等米」

今年は生産者も猛暑や水不足に悩まされました。その影響はないのでしょうか。

日本一のコメどころ新潟県で27日、早生品種のコメの検査が始まりました。猛暑の影響が懸念されましたが、26日までに持ち込まれた主食用米は、すべて最も良い品質の「1等米」でした。

JA新潟かがやき経営管理委員会 遠藤一雄副会長

「玄米をみると（猛暑の）影響は少なかったのではないかと。心配する部分が払しょくされた。1等米が出てきて、これでひと安心」

農林水産省によると、今年のコメ生産量は過去最大の増加幅となり、去年よりも56万トン増えて735万トンとなる見込みです。

■新米の価格は今後どうなる？

こうしたことを踏まえたうえで、新米の価格は今後どうなるのか、流通経済研究所の折笠俊輔主席研究員に聞きました。今後、新米が広く出回った時、5キロあたりの新米の価格は4200円から4500円ということです。

先ほど「news every.」で調べた新米の価格とあまり変わりません。さらに去年と比べても変わらない、もしくは少し高い価格で推移するという見立てです。これには、次のような理由があるといいます。

（1）業界内で消えない不安感

今年もコメが不足するのではないかという不安感から、早めに自分のコメを確保したいという業者同士でコメを取り合っている状況

（2）農家への支払額アップ

コメを出荷する農家に対してJAが支払う前払い金「概算金」の金額が上がっていることに伴い、販売価格が上がっている

■2000円台は…専門家「その世界に戻ることはない」

流通が増えている備蓄米の影響はどうなのでしょうか。

今後、新米と一緒に並ぶということもあり得るわけですが、折笠主席研究員は「新米の価格にほぼ影響しない。備蓄米があっても、業者が新米を買い取る価格は下がらない」と話していました。

来年以降、価格が高騰した令和のコメ騒動前の2000円台に戻る可能性については、「その世界に戻ることはない」といいます。輸送費、肥料代など生産コストが上がっているので、以前の価格には戻らないということです。

ただ、来年、2026年産からは十分に手に入るという安心感が広まり、3200円、3300円ぐらいが普通になるのではないかということでした。

コメの値札をみて消費者が買い控えをしない、安心して手にとれるよう、国の対策が求められます。

（2025年8月27日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

【みんなのギモン】

身の回りの「怒り」や「ギモン」「不正」や「不祥事」。寄せられた情報などをもとに、日本テレビ報道局が「みんなのギモン」に応えるべく調査・取材してお伝えします。（日テレ調査報道プロジェクト）