福岡・太宰府市長が「M-1」出場へ　地元タレントと「市長課長」で“町おこしのラストスパート”　三重・四日市市長も出場発表

驚きの発表が飛び出したのは、福岡・太宰府市長の会見でした。

太宰府市・楠田大蔵市長：

「市長課長」というコンビ名でM-1に出場することを計画している。

太宰府市の楠田大蔵市長が、若手漫才師の日本一を決める「M-1グランプリ」に出場することを発表したのです。

その相方が、市の応援大使を務めるタレントの高田課長さん。

コンビ名「市長課長」で挑みます。

市長がなぜ「M-1」に出場するのでしょうか。

本人に話を聞きました。

太宰府市・楠田大蔵市長：

太宰府市は非常に観光地としても、猛暑の記録も去年作りまして、非常に関心を持っていただいている。（一方で）オーバーツーリズムの件とか課題がどうしてもあるので、そういうのもひっくるめて、ぜひ太宰府市に関心を持ってほしい。

国会議員も務めた楠田市長は、当時最年少の34歳で大臣政務官に就任。

その後、市長に転身しました。

どのようなネタを準備をしているのか、こっそり教えてくれました。

太宰府市・楠田市長：

「市長課長です」って出てきて、「有権者の皆さま、今日はありがとうございます」から始まる。政治の風刺としては、最近やっぱり学歴の問題とか、そうした中で居座り続けられるとか話題になっていますけど、今回を機に卒業の証明書も取り寄せました。

太宰府市民からは、「まずはすごくびっくり。あとは楽しみ。応援したい」「ふざけていると思う市民もいるかもしれませんけど、決勝までがんばってほしい」と言った声が聞かれました。

現在2期目の楠田市長は次の市長選に出馬しないことをすでに表明していて、町おこしのラストスパートとして「M-1」で優勝を目指すとしています。

「M-1」に出場する市長は他にも…。

三重・四日市市の森智広市長は、地元出身のお笑い芸人・ザブングル加藤さんと「三重県四日市」というコンビを組み、「M-1」に挑みます。

市の観光大使を務める加藤さんがイベントに出演した際に意気投合して、出場を決めたそうです。

加藤さんの持ちネタといえば「カッチカチやぞ！」ですが、今回は封印。

ザブングル加藤さん：

もはや「くやしいです」と「カッチカチ」はM-1では通用しないです。僕の中で考えているのは…申し訳ないけど、市長にボケをやっていただいて、僕がツッコミかなと思っています。僕がキレながら突っ込むみたいな。

「市長課長」は9月6日に福岡市で行われる1回戦に、「三重県四日市」は9月下旬に名古屋で行われる1回戦に臨みます。

太宰府市・楠田市長：

決勝で本当にまたぜひ、お会いして戦ってみたい。

「M-1」での市長対決は見られるのでしょうか。