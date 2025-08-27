今市隆二、三代目JSB15周年記念ライブ不参加へ 暴行トラブルで活動自粛中
【モデルプレス＝2025/08/27】三代目 J SOUL BROTHERSが所属する株式会社LDH JAPANが8月27日、公式サイトを更新。10月4、5日に大阪・ヤンマースタジアム長居で開催予定の「三代目 J SOUL BROTHERS 15TH ANNIVERSARY STADIUM LIVE “JSB FOREVER〜ONE〜”」について、活動自粛中の今市隆二を除く6人で実施することを発表した。
【写真】今市隆二、金髪イメチェンで雰囲気ガラリ
サイトでは「10／4（⼟）・10／5（⽇）開催予定の『三代目 J SOUL BROTHERS 15TH ANNIVERSARY STADIUM LIVE “JSBFOREVER 〜ONE〜”』に関しまして、今市隆⼆を除く6名で実施することとなりました」と報告。「このライブは、三代⽬ J SOUL BROTHERSの15周年を記念し、特別な想いを込めて開催を決定しました。しかしながら、今市の活動⾃粛にともない、弊社としても状況を重く受け⽌め、開催の⽅針について慎重に協議を重ねてまいりました」と伝えた。
続けて「今回の決断に⾄るまで、応援してくださる皆さまにグループとして何ができるかを丁寧に検討し、皆さまの気持ちを何よりも⼤切にしたいという思いから、時間を要し、お待たせしてしまったことを深くお詫び申し上げます」とファンへ謝罪。「さまざまなご意⾒や思いを抱かれていることと存じますが、その⼀つひとつを真摯に受け⽌めながら、引き続き今できる最善の形を模索して参りたいと思います」とした。
4月上旬、今市は酒に酔った状態でタクシーに乗車した際、同乗していた友人との間で口論となり、車内外で乱暴な言動を取ったことで書類送検。被害を受けたタクシー会社とは示談が成立しているといい、所属事務所は今市に厳正な処分を実施したことを報告していた。8月1日に今市の活動自粛が発表された。（modelpress編集部）
