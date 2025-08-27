¥Ù¥ê¥ó¥¬¥àÉã¿Æ¤Î°ì·ï¤ò¼õ¤±¡Ä¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡¢Áª¼ê¤Î²ÈÂ²¤ò¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥à¼þÊÕ¤«¤é±ó¤¶¤±¤ëÊý¿Ë¤òÉ½ÌÀ
¡¡¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬MF¥¸¥ç¡¼¥Ö¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤ÎÉã¿Æ¤Î°ì·ï¤ò¼õ¤±¡¢º£¸å¤ÏÁª¼ê¤Î²ÈÂ²¤ò¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥à¼þÊÕ¤«¤é±ó¤¶¤±¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¡ØESPN¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Áª¼ê¤ÎÉã¥Þ¡¼¥¯»á¤Ï¡¢Â©»Ò¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Å¨ÃÏ¤Ç¤ÎÂè1Àá¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥êÀï(¢¤3-3)¤ò´ÑÀï¡£»î¹ç¸å¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤êÀ©¸Â¶è°è¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥±¡¼¥ë»á¤ËÂÐ¤·¡¢Â©»Ò¤¬¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ç¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÌä¤¤¤¿¤À¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥é¡¼¥¹¡¦¥ê¥Ã¥±¥ó»á¤Ï¡Ø¥¹¥«¥¤¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö»ä¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢º£¸å¤ÏÁª¼ê¡¦¥³¡¼¥Á¡¦¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤¬¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥à¥¨¥ê¥¢¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²æ¡¹¤¬¥¸¥ç¡¼¥Ö¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²¿Ç¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤ÆÎ¾¿Æ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£º£²ó¡¢²ÈÂ²¤ÏÂ©»Ò¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬½é½Ð¾ì¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤«¤éË¬¤ì¡¢»î¹ç¸å¤Ë¥¸¥ç¡¼¥Ö¤È¥Ð¥¹¤Î¤È¤³¤í¤Ç²ñ¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤ÎÆþ¸ý¤Ç¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¤È´¶¾ðÅª¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï´Ø·¸À¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ç¤Ëº£Æü¤Î»þÅÀ¤ÇÏÃ¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÁ°Æü¤Ë¤Ï¡¢Áª¼ê¤ÎÉã¿Æ¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿¥±¡¼¥ë»á¤¬Âç½°»æ¡Ø¥Ó¥ë¥È¡Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤³¤ì¤«¤é¤âÁª¼ê¡¦¥³¡¼¥Á¡¦¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼ÔÀìÍÑ¤À¡£²ÈÂ²¤äÂåÍý¿Í¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÆóÅÙ¤È¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ïµ¯¤³¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¡¢´Ø·¸¼ÔÁ´°÷¤ËÌÀ³Î¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï·»¤ÎMF¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤â¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ë½êÂ°¡£2020Ç¯9·î¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤Ï¡¢1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ²÷¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â³èÌö¤òÂ³¤±¡¢2023Ç¯6·î¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ø¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØESPN¡Ù¤Ï¡Ö·»¤Î¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¥¸¥ç¡¼¥Ö¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Î¥É¥¤¥Ä¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï´üÂÔ³°¤ì¤Î·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¡¢·»Äï¤ÇÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
