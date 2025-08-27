SUPER BEAVER渋谷龍太のエッセイ連載「吹けば飛ぶよな男だが」／第50回「俺の言うことをきけ」
はてさて、生きていく上で重要なものの一つとして、助言というものがある。その多くは自分よりも年齢を重ね、多くのことを経験した身近な人から直接、または過去に何か偉業を成した人間から、書記や映像、音声などから間接的に貰うものである。直接的なチュートリアルでなくたって、「俺はこうしたぜ」、「私はこう思っているの」的な言葉たちは大きな人生の指針になり得る。
私もこの歳まで生きてきて、それらにたくさん助けられてきた経験があるし力ももらった。これは紛れもない事実である。それらなくして今の自分は存在し得なかったと言い切ってしまってもいいと思うし、こうやって生きていくことすらも難儀だったかもしれない。
そりゃそうだ。自分よりも経験値のある人がくれる言葉だし、偉業を成し遂げた実績のある人の言葉だもの。それだけで重厚であるし、ましてやそれが自分が信頼している人の言葉なら、憧れて尊敬している人の言葉ならば尚更だ。
だから迷ったら、否迷う前にも、あの人の助言。って思っちゃうよね。
尊いし。意識をしちゃうし。無視し難いし。
ただ、未熟な自分は最近気が付いてしまった。いや、随分前から本質的に薄々気が付いていたのだろうけど。
自分がアドバイスを貰いたい人ってさ、押し並べて凄い人じゃない？ みんなどっかしら秀でてる人じゃない？
うん、そりゃそうだよね、わかってる。当たり前のことを言っているのはわかる。だって自分が尊敬してない人からの言葉なんて石が転がる音と一緒だし、自分が信頼してない人の言葉なんてタイヤが軋む音と一緒だもんね。だからこそ、自分が敬意を払える人の言葉こそブッ刺さるわけだし、そもそも、助言を「助言」たらしめる所以であるとも思ってる。
でもだからこそ、これって大丈夫かな、案外危険なんじゃないかな、って思ったのだ。だってそれらの言葉って、凄い人が経験に基づいて敷いた設計図の中で組み上げたその上に鎮座した、当人が発した言葉なわけだ。おまけに、その人の背景が見えない、ないし見せないくせして、背景ごと全ウエイト乗っけてる言葉が多い。だから物凄い威力があるわけ。
だから一旦、そのまんま間に受けるのやめない？ って思うわけ。
一例失礼（口が気持ち良いので一度言ってみて。脱線）。敬愛するバンドマンが新聞でこう言ってた。
「運動すると自分の体からスポーツマンオーラが出るからダサい」と。
いやこれ、まじその通りだと思った。しっかり痺れた。健康に気を遣ってちまちま運動なんかしないで、ありのままでいる方が間違いなくバンドマンだ。私がなりたいのは、スポーツ選手じゃないと。走ることが日課になっていた私に雷が落ちたのだ。
やっぱあの人最高だなア、って思った。やっぱあの人格好良いなア、って。
でも何故だろうか、翌日も私は近所を走っていた。敬愛するバンドマンの言葉に疑いはない、だってこれを書いている今現在でも「その通りだよ！」って心底思っているくらいだから。なのにどうしてだろうか、翌々日も私は「やっぱ説得力あるわ」って思いながら近所を走っていた。
行動原理は「資質が違う」という本質的なものに、本能的に気がつけたことからくる危機感だったのだと思う。「俺は俺」とか「私らしく」とかっていう甘っちょろいやつじゃなく、結構生々しいものだったのだろうと今になって思う。あとは大前提、野心ね。ありのままで大丈夫だったなら二十二、三で結果出してる。
もしも自分にその人と同じ器があったなら、寸分の疑いもなく運動をやめただろう。もしも自分にその人と同じ度量があったなら、純のまま生きることを選んだだろう。ただ悲しいかな俺は違う。その器量も度量もない。だとしたら、凄い人の言葉をそのまま受けて準ずることってかなりの悪手だ。格好良い言葉に陶酔して同じことしてたら、もはやそれまでだ。自らの資質というものを度外視して、「だから俺も」って人間になってしまったら、まじで救いようがないな、って思う。
あの人の言葉は間違ってないし、まじでかっこいい。ただ、そもそもの言葉が持つ正解と、その人が言葉にした正解は圧倒的に違う。
これは「運動」という一部にフォーカスを当てた話であるが、大きくスタンスの話であり、ファッション、趣味、生活など全てにおいて言える話であると思っている。
あなたはあなたで素晴らしい、なんてことが言いたいんじゃなくて、あなたはあなたでやることやらにゃ素晴らしくなれなくね？ ってこと。くどいようだが、あくまで野心があればの話ね。そしてどだい「凄い人」には全く関係のない話。
ありのままに勝るものなんてないのよ。ただ「運動しろ」も「運動するな」も一緒。「好きな服を着ろ」も「似合うものを選べ」も一緒。「遊ばず働け」も「しっかり遊べ」も全部全部一緒。奴らは奴らの尺度で物事を発してるんだ。凄いやつは凄くないやつのことなんて考えてない。だから一度とは言わない、二度三度疑うべきだ。自分の頭を使ってしっかり考える、満額受け取るべきか、一部を抜粋すべきか、突っぱねるべきか。奴らが口にするのは決して最適解じゃない。
ということで俺の言うことをきいてほしい。人の言うこともきかないでください。
