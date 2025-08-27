太平洋戦争中、出水には海軍航空基地があり、特攻も出撃しました。戦いの要衝でもあったことから、激しい空襲を受けました。

空襲を目撃した99歳の男性がその惨状を語りました。

（堀切行男さん・99）「この方向からきて、ババババ、、、っと機銃掃射の音が、すごい音だった」

太平洋戦争中、出水基地の空襲の様子を語るのは、出水市大野原町に住む堀切行男さん。大正14年生まれの99歳です。

19年前に妻・良江さんを亡くし、現在一人暮らしです。

太平洋戦争中、海軍航空隊の基地があった出水市。特攻作戦では200人以上が出撃し、戦死しました。

（記者）「こちらは気象観測所跡です。壁には生々しい銃撃のあとも見られます」

終戦から80年。出水には戦闘指揮所跡や戦闘機を格納していた掩体壕の跡などの戦争遺構が残されています。

出水基地の建設が始まったのは昭和12年。堀切さんの両親も畑などおよそ7000平方メートルを日本軍に提供しました。

（堀切行男さん・99）「上からの命令でしたから、どうしようもなかった。自分らも戦争という、お互いのけんかの仲間に入ったわけですから」

15歳の時、福岡県大牟田市にあった三井化学工業に入社。実験工員として、化学実験や合成ゴムの製造に関わりました。

入社して1年後の昭和16年、太平洋戦争が始まります。実験の目的や成果などは一切教えてもらえなかったといいます。

Q.実験や製品が戦争に使われた？

（堀切行男さん・99）「製品として（何に使われたか）・・・わからない状態だった」

昭和19年、19歳の時に体調を崩し出水に戻りました。そして終戦の年の昭和20年3月18日、出水市も初めて空襲を受けることになります。

（堀切行男さん・99）

「旋回しながら、ダダダ、バリバリ、すごかった」

「しばらくしたら滑走路付近から爆弾は落ちる、機銃掃射でやられて火災が起きた」

この日の空襲での死者・負傷者の数は不明ですが、多くの軍人や住民が亡くなり、基地の大半の設備が破壊されました。

大野原町の畑では戦後、爆弾の破片がよく見つかっていたということで、空襲の激しさを物語ります。

Q.これなんですか？

「爆弾の破片。250キロぐらいの爆弾」

出水市の空襲の直後、堀切さんは激しい攻撃があった場所を一人で見に行きました。その場所は、戦闘機を敵の爆撃から守る格納庫、掩体壕の近くでした。

（堀切行男さん・99）

「この辺にばたっと倒れて、名前のところにぽっかり穴があいて。足がここから切れて、顔がただれて膨れ上がって人相もわからない」

「一瞬のうちに、いくら国のためとは言いながら…かわいそうと言うよりも悲惨なものだった」

堀切さんのような空襲を語る戦争体験者がほとんどいなくなった今、出水市では平和学習ガイドの会が、若い世代に戦争の悲惨さを語り継ぐ活動を続けています。

（ガイド）「飛行機も古くて重い、最後まで行って実際に特攻できた数はごくわずか。青年たちは17歳から24歳まで、日本の将来を担う青年たちが飛び立っていった」

（江内中1年の生徒）

「残酷だったけど、国を守るために仕方なかんだろうなと思った」

「平和に過ごすことの大切さを知った」

戦後80年、堀切さんは平和の大切さについて、こう語ります。

（堀切行男さん・99）

「平和というのはただ戦争をしないということではなく、お互いのきずながあってこそ平和も生まれる。楽しく、いきいきとして緑豊かな土地にしてほしい、人間生涯の平和に対する考え方だと思う」

・