INORANがニューアルバム『ニライカナイ -Rerecorded-』（9月24日発売）から、リード曲「Determine」の先行配信をスタート。あわせて同曲のミュージックビデオを公開した。

アルバム『ニライカナイ -Rerecorded-』は2007年発表の4thアルバム『ニライカナイ』のリレコーディング作品。リード曲「Determine」もまた、オリジナル版の面影を残しつつ現代版へとアップデートしたものが先行配信されている。

今作MVは初タッグとなる若手映像クリエイターMegumi Iritaniを監督に迎え、最新のモーショングラフィックスを駆使した作品となった。“過去に縛られた自分を解き放ち、未来へ歩みを進めていく”というイメージを、オリジナル版「Determine」MVとのつながりも想起させるケーブルや、象徴的なシチュエーションで表現し、様々なエフェクトを駆使。楽曲が持つ力強さと疾走感はそのままに、最新のデジタル技術を融合させた革新的な仕上がりとなっている。

アルバム発売後の9月27日からは、このリード曲「Determine」の名を冠したライブツアー＜INORAN TOUR Determine 2025＞がスタートする。9月27日渋谷CLUB QUATTRO公演を皮切りに、全国10ヶ所11公演を開催する本ツアーは、2007年に行われた＜TOUR 2007 Determine＞を再現するリバイブツアーとなる。チケットは現在各プレイガイドにて先行予約を受付中。

アルバム『ニライカナイ -Rerecorded-』

発売日：2025/09/24(水) 【通常盤】 品番：KICS-4228

アルバム価格：定価3,520円(税抜価格3,200円)

仕様：CD only

先着購入特典:チケットファイル

【収録曲】
1. Determine
2. Unstoppable
3. Diffused reflection
4. Walk along
5. Cloudiness
6. 時の色
7. Anything
8. I miss you
9. Discus
10. 存在のカケラ

【KING e-SHOP限定盤 -LP SIZE DIGIPAK仕様-】
仕様:(CD + Blu-ray + 写真集 -LP SIZE デジパック仕様-)+オリジナルTシャツ

品番：NKZC-60/61

POS：4988003-656812

価格18,700円(税抜価格17,000円) ・CD

通常盤と同内容 ・Blu-ray

・「Determine」 Music Video

・Making of「ニライカナイ -Rerecorded-」 オリジナル写真集

オリジナルTシャツ（サイズM/L/XL） 初回封入特典：購入者限定イベント抽選参加券

イベント開催日程：11月22日(土)

会場：当選者のみにお知らせいたします

イベント内容：トーク＆握手会

リリースイベント

【対象商品】

2025年9月24日発売 INORAN「ニライカナイ -Rerecorded-」

通常盤：CD ONLY | KICS-4228 | 定価：￥3,520（税抜価格：￥3,200）

【イベント内容】

アナザージャケットサイン会

日程

9月20日（土）大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店

9月21日（日）東京・HMV&BOOKS SHIBUYA

10月4日（土）福岡・タワーレコード福岡パルコ店

10月19日（日）仙台・タワーレコード仙台パルコ店

＜INORAN TOUR Determine 2025＞

09月27日（土） 渋谷CLUB QUATTRO

OPEN 16:15 / START 17:00 10月03日（金） 福岡DRUM Be-1

OPEN 18:00 / START 18:30 10月05日（日） 広島SECOND CRUTCH

OPEN 16:30 / START 17:00 10月11日（土） 梅田CLUB QUATTRO

OPEN 16:15 / START 17:00 10月12日（日） 神戸VARIT.

OPEN 16:30 / START 17:00 10月18日（土） 仙台darwin

OPEN 16:30 / START 17:00 10月25日（土） 水戸LIGHT HOUSE

OPEN 16:30 / START 17:00 10月26日（日） 柏PALOOZA

OPEN 16:15 / START 17:00 11月01日（土） 名古屋CLUB QUATTRO

OPEN 16:15 / START 17:00 11月02日（日） LIVE ROXY 静岡

OPEN 16:30 / START 17:00 11月15日（土） 渋谷CLUB QUATTRO

OPEN 16:15 / START 17:00 [チケット料金]

プレミアム・チケット

スタンディング ￥11,000（税込）

※Tシャツ・チケット（FREE SIZE／公演ごとにプリント色違い）

※入場整列用リストバンド付 通常チケット

スタンディング ￥8,000（税込）

※入場順は、(1)プレミアムチケット→ (2)通常チケット の順となります。

※いずれもドリンク代別 プレイガイド先行受付中

ファミリーマート先行 https://eplus.jp/inrn2025/

ローチケ・プレリクエスト https://l-tike.com/inrn2025/

ぴあプレリザーブ https://w.pia.jp/t/inrn2025/

【受付期間】9月2日（火）23:59まで