INORAN、最新モーショングラフィックスで進化を遂げた「Determine」MV公開
INORANがニューアルバム『ニライカナイ -Rerecorded-』（9月24日発売）から、リード曲「Determine」の先行配信をスタート。あわせて同曲のミュージックビデオを公開した。
アルバム『ニライカナイ -Rerecorded-』は2007年発表の4thアルバム『ニライカナイ』のリレコーディング作品。リード曲「Determine」もまた、オリジナル版の面影を残しつつ現代版へとアップデートしたものが先行配信されている。
今作MVは初タッグとなる若手映像クリエイターMegumi Iritaniを監督に迎え、最新のモーショングラフィックスを駆使した作品となった。“過去に縛られた自分を解き放ち、未来へ歩みを進めていく”というイメージを、オリジナル版「Determine」MVとのつながりも想起させるケーブルや、象徴的なシチュエーションで表現し、様々なエフェクトを駆使。楽曲が持つ力強さと疾走感はそのままに、最新のデジタル技術を融合させた革新的な仕上がりとなっている。
アルバム発売後の9月27日からは、このリード曲「Determine」の名を冠したライブツアー＜INORAN TOUR Determine 2025＞がスタートする。9月27日渋谷CLUB QUATTRO公演を皮切りに、全国10ヶ所11公演を開催する本ツアーは、2007年に行われた＜TOUR 2007 Determine＞を再現するリバイブツアーとなる。チケットは現在各プレイガイドにて先行予約を受付中。
先行配信シングル「Determine」
配信日：2025/08/27(水)
https://king-records.lnk.to/Determine_re2025
品番：NOPA- 7799
アルバム『ニライカナイ -Rerecorded-』
発売日：2025/09/24(水)
【通常盤】
品番：KICS-4228
アルバム価格：定価3,520円(税抜価格3,200円)
仕様：CD only
先着購入特典：チケットファイル
【KING e-SHOP限定盤 -LP SIZE DIGIPAK仕様-】
仕様：（CD + Blu-ray ＋ 写真集 -LP SIZE デジパック仕様-）＋オリジナルTシャツ
品番：NKZC-60/61
POS：4988003-656812
価格18,700円(税抜価格17,000円)
・CD
通常盤と同内容
・Blu-ray
・「Determine」 Music Video
・Making of「ニライカナイ -Rerecorded-」
オリジナル写真集
オリジナルTシャツ（サイズM/L/XL）
初回封入特典：購入者限定イベント抽選参加券
イベント開催日程：11月22日(土)
会場：当選者のみにお知らせいたします
イベント内容：トーク＆握手会
リリースイベント
【対象商品】
2025年9月24日発売 INORAN「ニライカナイ -Rerecorded-」
通常盤：CD ONLY | KICS-4228 | 定価：￥3,520（税抜価格：￥3,200）
【イベント内容】
アナザージャケットサイン会
日程
9月20日（土）大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店
9月21日（日）東京・HMV&BOOKS SHIBUYA
10月4日（土）福岡・タワーレコード福岡パルコ店
10月19日（日）仙台・タワーレコード仙台パルコ店
https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16443/
＜INORAN TOUR Determine 2025＞
09月27日（土） 渋谷CLUB QUATTRO
OPEN 16:15 / START 17:00
10月03日（金） 福岡DRUM Be-1
OPEN 18:00 / START 18:30
10月05日（日） 広島SECOND CRUTCH
OPEN 16:30 / START 17:00
10月11日（土） 梅田CLUB QUATTRO
OPEN 16:15 / START 17:00
10月12日（日） 神戸VARIT.
OPEN 16:30 / START 17:00
10月18日（土） 仙台darwin
OPEN 16:30 / START 17:00
10月25日（土） 水戸LIGHT HOUSE
OPEN 16:30 / START 17:00
10月26日（日） 柏PALOOZA
OPEN 16:15 / START 17:00
11月01日（土） 名古屋CLUB QUATTRO
OPEN 16:15 / START 17:00
11月02日（日） LIVE ROXY 静岡
OPEN 16:30 / START 17:00
11月15日（土） 渋谷CLUB QUATTRO
OPEN 16:15 / START 17:00
[チケット料金]
プレミアム・チケット
スタンディング ￥11,000（税込）
※Tシャツ・チケット（FREE SIZE／公演ごとにプリント色違い）
※入場整列用リストバンド付
通常チケット
スタンディング ￥8,000（税込）
※入場順は、(1)プレミアムチケット→ (2)通常チケット の順となります。
※いずれもドリンク代別
プレイガイド先行受付中
ファミリーマート先行 https://eplus.jp/inrn2025/
ローチケ・プレリクエスト https://l-tike.com/inrn2025/
ぴあプレリザーブ https://w.pia.jp/t/inrn2025/
【受付期間】9月2日（火）23:59まで
