syudouが、今年5月31日に日本武道館で開催した＜syudou Live 2025「美学」＞のBlu-ray映像作品を発売することが決定した。

本作はライブ本編のほか、アンコール全曲、さらには武道館公演に向けたリハーサルや当日の様子に密着したドキュメンタリー映像も収録された完全版となっている。受注生産限定での販売で、予約は11月16日(日)までsyudouのオフィシャルグッズストアで受け付けしている。また9月21日(日)までに予約すると早期予約特典として「syudou直筆サイン入りジャケットカード」がもれなく付いてくる。

また、本映像作品の予約者限定で、9月から開催となる＜syudou Live Tour 2025「運否天賦」＞会場にてミート&グリートや直筆サイン入りポストカードが当たる抽選会を実施。来場者限定の予約には対象公演のチケットをお持ちの方が対象となり、受付ページが異なるのでオフィシャルサイトにて詳細を確認してほしい。

9月23日より開催される＜syudou Live Tour 2025「運否天賦」＞のチケットは現在抽選先行を実施中だ。

Live Blu-ray 『syudou Live 2025 「美学」 2025.05.31 日本武道館』 【完全版】

＜価格＞ \7,980(税込)

＜予約期間＞ 受付期間：8月27日(水)19:00〜11月16日(日)23:59

＜早期予約期間＞ 8月27日(水)19:00〜9月21日(日)23:59

早期予約特典：syudou直筆サイン入りジャケットカード

＜【来場者限定：抽選参加権付】予約期間＞ 8月27日(水)19:00〜各公演抽選会受付終了時間まで

会場限定抽選会内容：

A賞：「ミート&グリート」ご招待

B賞：「直筆サイン入りポストカード」

参加賞：「ポストカード」

※【来場者限定：抽選参加権付】のご注文には早期予約特典はつきません。 ＜収録内容＞

01.邪魔

02.へべれけジャンキー

03.取扱注意

04.リヴァーサル

05.コールボーイ

06.アタシ

07.インザバックルーム

08.フラミンゴ

09.命綱

10.恥さらし

11.心が風邪をひく日には

12.やっちゃったわ

13.ワークアウト

14.ビターチョコデコレーション

15.ラブトリップサマー

16.ギンギラギン

17.あいきるゆぅ

18.ギャンブル

19.マイマイノリティ

En1.罪と蜜 feat. Mori Calliope

En2.笑え

En3.爆笑 ・syudou Live 2025 「美学」- Documentary Film - 販売サイト：https://official-goods-store.jp/syudou-bluray/

＜syudou Live Tour 2025「運否天賦」＞

2025年9月23日（火・祝）福岡：国際会議場

2025年9月28日（日）東京：国際フォーラム ホールA

2025年10月12日（日）大阪：オリックス劇場

2025年10月25日（土）札幌：札幌市教育文化会館 大ホール

2025年11月8日（土）愛知：COMTEC PORTBASE OPEN 17:00 / START 18:00

チケット料金：7,700円 (全席指定) ※愛知公演のみドリンク代別

チケット：https://w.pia.jp/t/syudou-c/

