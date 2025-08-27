トヨタの「“高級”スポーティSUV」がスゴい！ 全長4.7m級「ちょうどイイサイズ！」な新「クラウンスポーツ」のオプションに注目！ プレミアム度さらにアゲる「クラウンパッケージ」とは

高級感がさらにアップする「CROWN PACKAGE」がスゴかった！

2025年7月10日、トヨタは「クラウンスポーツ」の一部改良モデルを新たに発表しました。

クラウンスポーツは、2023年10月に登場した16代目「クラウン」シリーズのひとつです。

高級感マシマシ！ これが「クラウンパッケージ」実際の装着車です！【動画】

そんなクラウンスポーツには、純正用品として「CROWN PACKAGE（クラウンパッケージ）」が設定されていますが、どのようなパーツなのでしょうか。

トヨタ「クラウンスポーツ」の高級感がさらにアップするアイテムとは!?

4つのバリエーションが用意される16代目クラウンシリーズのなかで、クラウンスポーツは、2023年に登場。

新時代のクラウンとして、従来のセダンの枠にとらわれず、多様なライフスタイルに対応するSUVタイプのものとして開発されました。

感性に訴える外観と運転時の楽しさを両立させた仕様を特徴としています。

ボディサイズは、全長4720mm×全幅1880mm×全高1565mmで、ホイールベースは2770mmです。

エクステリアには、大径タイヤを採用しつつ低重心感を強調した造形とし、フロントにはハンマーヘッドフェイスが採用され、黒色部にまとめられたデイライトやフロントターンランプを一体化したLEDヘッドランプが採用されています。

インテリアはブラックを基調にしたスポーティな雰囲気で構成されており、12.3インチのディスプレイオーディオやカラーヘッドアップディスプレイなどが装備されています。

パワーユニットは、2.5リッターのシリーズパラレルハイブリッドシステム（HEV）と、プラグインハイブリッドシステム（PHEV）の2タイプが用意され、ともにE-Four（四輪駆動）と組み合わされます。

安全装備としては「Toyota Safety Sense」が全車に標準搭載にされており、衝突回避支援や車線逸脱警報、レーダークルーズコントロールなどにより、さまざまな走行シーンでドライバーを支援します。

では、そんなクラウンスポーツのCROWN PACKAGEとは、いったいどのような内容なのでしょうか。

CROWN PACKAGEは、クラウンスポーツの存在感を高める純正アクセサリーを組み合わせたセットです。

内容は3点で構成され、まず「サイドエンブレム（王冠）」は、スモークメッキ仕上げの樹脂製で、王冠マークを精密に再現されています。

装着位置にも配慮し、車両の側面から見た際の印象を引き立てます。



次に「サイドエンブレム（CROWN）」は、立体感のあるハイボスカル素材を採用し、上質なサテン調シルバー仕上げとされています。

CROWNの文字が見やすく映える配置とし、車名の存在感が明確になっています。

さらに「プロジェクションカーテシイルミ」は、フロントドアのカーテシランプから王冠マークと車名ロゴを路面に照射する装備です。

夜間の乗降時に足元を照らすとともに、視覚的な演出を加えられています。

これら3点をセットにした価格（消費税込み）は3万4100円で、単品購入も可能です。

サイドエンブレム（王冠）は5500円、サイドエンブレム（CROWN）は8800円、プロジェクションカーテシイルミは1万9800円となっています。