お笑いトリオ「3時のヒロイン」が27日、大阪市内でディズニー最新実写映画「シャッフル・フライデー」（原題・FreakierFriday、9月5日全国公開）の特別試写会のイベントに登壇した。祖母、母、娘の女性3世代が繰り広げるSF要素ありのハートフルコメディーで、福田麻貴（36）は「4人が入れ替わるシーンのドタバタがおもしろい。落ち込んでる女の子にぜひ見てもらいたい」とPRした。

冒頭でいきなり作品にちなな「海外ドラマあるある風」ネタを披露。「信じられないことを一度すんなり受け入れる」というネタで、最後は3人そろって「ギャー」と叫び、「ちょっと誇張しちゃいました」と福田も苦笑いだ。

劇中で4人が入れ替わる。「有名人の誰と入れ替わってみたいか？」の問いに福田は「相方2人と入れ替わってみたい。同じ活動をしてるのに、タイプも笑いの取り方も違うから」とゆめっち（30）、かなで（33）の中身を知りたい様子。一方、かなでは「憧れの人、ベイマックスさん。入れ替わっても外見は変わらない」とディズニー映画の人気キャラクターを引き合いに出して笑いを誘った。