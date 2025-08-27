高畑充希、第1子妊娠発表後初の公の場で笑顔 昨年に岡田将生と結婚
俳優の高畑充希が27日、都内で行われた実写映画『秒速5センチメートル』（10月10日公開）完成報告会に出席。夫の岡田将生との第1子妊娠を発表後、初の公の場に登場した。
【全身カット】美脚すぎ！オーバーコートで満面の笑みを浮かべる高畑充希
2人は24年11月19日に結婚を発表。7月に所属事務所を通じて第1子妊娠を発表し、冬ごろの出産を予定していると明かした。
この日は、少しふっくらとしたお腹に黒のジャケット＆ミニ丈の衣装で登場。本作にはヒロインとして主演しているが、「自分に話が来たときは何かの間違いだと思った」と本音を告白。しかし「チームの熱量が最初から最後まで変わらなかったんです。出来上がった作品を新海さんが喜んでくださったと聞いて、そんなチームに入れたことが最高のいい選択肢だったと思えました」と笑顔で語っていた。
今作は『君の名は。』（2016年）、『天気の子』（19年）、『すずめの戸締まり』（22年）など、記録的な大ヒット作を生み出してきた新海誠氏によって07年に公開された劇場アニメーションをもとに、主人公・遠野貴樹の18年間にわたる人生の旅を描く。
この日は松村北斗（SixTONES）、森七菜、上田悠斗、白山乃愛、宮崎あおい（崎＝たつさき）、吉岡秀隆、奥山由之監督も登場した。
