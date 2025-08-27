松坂桃李＆染谷将太、14年ぶり共演に笑顔「誰かが邪魔してたのかな」 『チ。』魚豊氏原作アニメ
『チ。―地球の運動について―』で手塚治虫文化賞マンガ大賞を史上最年少受賞した魚豊氏の連載デビュー作を原作とした劇場長編アニメ『ひゃくえむ。』（9月19日全国公開）の完成披露試写会が27日、都内で行われ、声優を務めた松坂桃李、染谷将太、内山昂輝、津田健次郎、メガホンを取った岩井澤健治監督が登壇。松坂と染谷が14年ぶりの共演に笑顔を見せた。
【写真】おヒゲがイケメン…！誇らしげに手を降る松坂桃李
主人公のトガシ役の松坂と小宮役の染谷は、映画『アントキノイノチ』（2011年）以来、14年ぶりに共演でW主演。染谷は、オファーを受けた理由の1つとしてトガシ役を松坂が演じるということもあったという。14年ぶりの共演について話題を振られると、「めちゃくちゃうれしかったですね」と笑いあい、染谷は「なんで14年も一緒に出れなかったんだろうって」と言うと、松坂も「誰かが邪魔してたのかなって言うくらいの」と冗談交じりに語りあった2人。
また、松坂は「そこから14年、いつかはと思っていたタイミングで今回、このお話をいただいたので、うれしさも倍増していましたね」としみじみ。染谷も「ずっと作品を拝見していて、いつかまたご一緒したいなと思っていたので、この『ひゃくえむ。』でまた一緒にやらせていただいたのは本当にうれしかったです」と喜びを強調していた。
同作は、陸上競技の世界で、「100メートル」という10秒に満たない一瞬の輝きに魅せられた者たちの狂気と情熱を描いた物語。「心が熱くなる」「スポーツ漫画で感じたことない感覚」と多くの共感と驚きを呼び、完結後も熱狂的な人気を集めている。
【写真】おヒゲがイケメン…！誇らしげに手を降る松坂桃李
主人公のトガシ役の松坂と小宮役の染谷は、映画『アントキノイノチ』（2011年）以来、14年ぶりに共演でW主演。染谷は、オファーを受けた理由の1つとしてトガシ役を松坂が演じるということもあったという。14年ぶりの共演について話題を振られると、「めちゃくちゃうれしかったですね」と笑いあい、染谷は「なんで14年も一緒に出れなかったんだろうって」と言うと、松坂も「誰かが邪魔してたのかなって言うくらいの」と冗談交じりに語りあった2人。
同作は、陸上競技の世界で、「100メートル」という10秒に満たない一瞬の輝きに魅せられた者たちの狂気と情熱を描いた物語。「心が熱くなる」「スポーツ漫画で感じたことない感覚」と多くの共感と驚きを呼び、完結後も熱狂的な人気を集めている。