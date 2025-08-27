お笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）が25日深夜放送の日本テレビ「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）の“呼び名”を訂正する場面があった。

この日出演した西野は、大悟に“クレーム”があるという。それは21年1月放送のフジテレビ「華丸大吉＆千鳥のテッパンいただきます!」で共演した際のエピソード。西野は企画でクラウドファンディングの基本を伝授したが、そこで大悟から「捕まってないだけの詐欺師」と強烈にイジられたという。

この件について、西野は「大変なことになったよ!いろんな人が離れていったぞ!」といい「大きいスポンサーさんとかはリスクを取りたくないから。“大悟さんが捕まってないだけの詐欺師って言ってるってこと、何かある”って。サーッと離れていったときの被害デカいぞ!」と主張した。

大悟は「そんなことになると思ってなかったからな、こっちも」と苦笑したが、訂正することに。「軽はずみに笑いを取ろうと思って、西野のことを“まだ捕まってないだけの詐欺師”と言いましたが、改めます。西野は“もう捕まることのない詐欺師”です」とさすがの返しを見せると、西野は「おい、今の使われるぞ!」と大笑いしながらツッコミを入れていた。