奈良がトップチーム選手の交通事故を報告「交通安全を徹底してまいります」
奈良クラブは27日、トップチームに所属するFW百田真登の交通事故を報告した。
クラブ公式サイトによると、事故が起きたのは27日の午後2時半頃で、場所は奈良県三郷町内。信号のない交差点内で、左方向から飛び出してきた車の車体正面と、百田の運転する乗用車の車体左側が接触した。
事故発生後は速やかに警察や関係各所に連絡し、対応を行ったという。両者に大きな怪我はない。
クラブは「ご迷惑をおかけしました皆様に深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「クラブとして重く受け止め、再発防止に向けて、あらためて選手・スタッフへの注意喚起を行うとともに、交通安全を徹底してまいります」と表明した。
