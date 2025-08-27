SEKAI NO OWARI、シングル「琥珀／図鑑」リリース前夜にWebラジオ放送
SEKAI NO OWARIが9月3日、両A面シングル「琥珀／図鑑」をリリースする。リリース前夜となる9月2日20時からSEKAI NO OWARI各オフィシャルSNSにて視聴可能なWebラジオ放送が決定した。
このWEBラジオは、先に開催された＜FANCLUBE TOUR2025「INSTANT RADIO」＞を彷彿とさせ、SEKAI NO OWARIメンバー4名が登場予定だ。今回もリスナー参加型の募集企画が予定されており、『Fukaseの名言図鑑』と題して、“Fukaseが言ってそうな名言”の募集も行われている。
■double A-side single「琥珀／図鑑」 WEBラジオ
配信日時：2025年9月2日(火) 20:00 配信開始
配信場所：各SEKAI NO OWARIオフィシャルSNS(YouTube / TikTok / Instagram / X)
▶“Fukaseが言ってそうな名言”募集フォーム：https://forms.gle/tJ7YyUF2S56Ybk436
■ダブルA面シングル『琥珀／図鑑』『図鑑／琥珀』
2025年9月3日(水)リリース
予約リンク：https://sekainoowari.lnk.to/kohakuzukanPR
「図鑑」配信リンク：https://sekainoowari.lnk.to/zukanPR
●『琥珀／図鑑』『図鑑／琥珀』CD収録曲
「琥珀」
作詞：Fukase
作曲：Fukase, 千葉龍太郎
編曲：SEKAI NO OWARI
「図鑑」
作詞：Saori
作曲：Nakajin
編曲：SEKAI NO OWARI
【初回限定盤A『琥珀／図鑑』(CD+DVD)】
TYCT-39322 ￥2,640(税込)
・デジパック仕様
・CD＋DVD
・SEKAI NO OWARIメンバー図鑑(Fukase Version、DJ LOVE Version)封入
▼CD
1「琥珀」
2「図鑑」
3「琥珀」(Instrumental)
4「図鑑」(Instrumental)
▼DVD収録予定内容
「琥珀」Music Video
「琥珀」Music Video ~Behind the Scenes~
「琥珀」Interview with Fukase
「SEKAI NO OWARI職業図鑑」【Fukase篇、DJ LOVE篇】
【初回限定盤B『図鑑／琥珀』(CD+DVD)】
TYCT-39323 ￥2,640(税込)
・CD＋DVD
・デジパック仕様
・SEKAI NO OWARIメンバー図鑑(Nakajin Version、Saori Version)封入
▼CD
1「図鑑」
2「琥珀」
3「図鑑」(Instrumental)
4「琥珀」(Instrumental)
▼DVD収録予定内容
「図鑑」Music Video
「図鑑」Music Video ~Behind the Scenes~
「図鑑」Interview with Nakajin & Saori
「SEKAI NO OWARI職業図鑑」【Nakajin篇、Saori篇】
【通常盤A『琥珀／図鑑』】
TYCT-30162 ￥1,320(税込)
▼CD
1「琥珀」
2「図鑑」
3「琥珀」(Instrumental)
4「図鑑」(Instrumental)
【通常盤B『図鑑／琥珀』】
TYCT-30163 ￥1,320(税込)
▼CD
1「図鑑」
2「琥珀」
3「図鑑」(Instrumental)
4「琥珀」(Instrumental)
【FC限定15周年記念SPECIAL盤『琥珀／図鑑』(3CD)】
PROV-5048/50 ￥3,520(税込)
・デジパック仕様
・3CD
▼DISC 1
1「琥珀」
2「図鑑」
3「琥珀」(Instrumental)
4「図鑑」(Instrumental)
▼DISC 2-3
＜SEKAI NO OWARI FANCLUB TOUR 2025 『INSTANT RADIO』＞
Zepp DiverCity (TOKYO)公演のライブ音源を2枚組の特典CDとして特別付属
●セットリスト
周波数
プレゼント
世界平和
不死鳥
PLAY
Romantic
Error
Witch
琥珀
Almond Chocolate
逆襲のピエロ II
栞
デッドエンド
Fight Music
インスタントラジオ
■2025 夏フェス出演情報
＜⾳楽と髭達2025 -ONE NIGHT Rock’n Roll SHOW-＞
8月30日 (土) HARD OFF ECO スタジアム新潟
＜SWEET LOVE SHOWER 2025 30th ANNIVERSARY＞
8月31日 (日) 山梨県 山中湖交流プラザ きらら
＜ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025＞
9月13日 (土) 千葉市蘇我スポーツ公園(千葉市中央区)
■＜SEKAI NO OWARI ASIA TOUR 2025「Phoenix」＞
09.20 [SAT] ソウル / Seoul KOREA UNIV. TIGER DOME
09.27 [SAT] 台北 / Taipei
09.30 [TUE] 香港 / Hong Kong
10.04 [SAT] シンガポール / Singapore
10.08 [WED] クアラルンプール / Kuala Lumpur
10.12 [SUN] 上海 / Shanghai
（問）https://to.livet.one/SEKAINOOWARI
