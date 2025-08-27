FC東京vs浦和 スタメン発表
[8.27 天皇杯準々決勝](埼玉)
※19:00開始
主審:池内明彦
副審:浜本祐介、安藤康平
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 5 長友佑都
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
DF 30 岡哲平
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
MF 10 東慶悟
MF 18 橋本拳人
MF 27 常盤亨太
MF 28 野澤零温
MF 40 マルコス・ギリェルメ
FW 19 マルセロ・ヒアン
控え
GK 13 波多野豪
DF 3 森重真人
DF 32 土肥幹太
DF 6 バングーナガンデ佳史扶
MF 33 俵積田晃太
MF 37 小泉慶
MF 77 北原槙
FW 14 山下敬大
FW 39 仲川輝人
監督
松橋力蔵
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 24 松尾佑介
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
MF 88 長沼洋一
FW 17 小森飛絢
控え
GK 16 牲川歩見
DF 26 荻原拓也
DF 28 根本健太
MF 14 関根貴大
MF 21 大久保智明
MF 22 柴戸海
MF 6 松本泰志
MF 9 原口元気
FW 12 チアゴ・サンタナ
監督
マチェイ・スコルジャ
