お笑いコンビ「ラランド」のサーヤ（29）が 27日放送のTOKYO FM「THE TRAD」（月〜木曜後3・00）にゲスト出演。ハマった漫画作品について語った。

パーソナリティーのハマ・オカモトから「サーヤさん、『進撃の巨人』にある日凄くハマられて。あまりそういう作品たち…世に言う有名なみたいなのにあまり触れてこられなかった経緯を僕は番組通じて知ってた。一時期、腕を胸の前に当てることしかしなかったから」と話題を振られたサーヤ。

ハマとはNHK・Eテレ「沼にハマってきいてみた」（土曜後8・00）の司会として共演。かねてより交流があるといい、サーヤが漫画「進撃の巨人」にハマって作中の代表的な“心臓を捧げよ”のポーズを真似ていた時期があったと明かされた。

「唯一ハマった」作品だとして「進撃の巨人」について熱弁。「沼にハマって…」にゲスト出演したマヂカルラブリーの野田クリスタルにすすめられ「そこで気になっていた」と説明。「家でNetflix見てて、見てみようアニメっていう感じで始まった」と語った。

「流行ったモノが10年経つと私の所に入ってくるような感じで」と打ち明けるとハマは共感。「『進撃』も最後のエピソードが最近だった。だから熱い気持ちのまま見終わることができて」とメリットも伝えていた。