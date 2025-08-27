最近はバリバリ働く女性が多いですが、そんなシゴデキ女子を妬む男性もいるようです。嫌味を言ってきたり仕事の邪魔をしてきたりと、そのやり方は陰湿そのもの。そんな男性社員をバッサリ斬ることができるのも、シゴデキ女子の魅力だったりします。今回は、シゴデキ女子を妬む男性社員をぶった斬った話をご紹介いたします。

「仕事で結果も出せないくせに」

「家の用事で1週間程度、仕事を休んだことがあって、久しぶりに出社すると後輩が仕事に追われていました。事情を聞くと、どうやら私がいない間に仕事でミスをしたらしく、その対応に追われているとのこと。おそらく私が仕事を休んでて聞くに聞けなくて、一人で頑張ってしまったんだと思うんです。

教育係としての責任を感じたので、後輩と一緒に作業を進めていると、同僚の男性社員がやってきて『また後輩いびりですか？』『教育担当なのに優雅に休みとっちゃってさ』『放置した新人がミスしたら自己責任で怒るとか』と、事情をなにも知らないくせに私に嫌味を言ってきて。彼らは私よりも営業成績がよくないから、いつもこうやって嫌味を言ってくるんですよね。仕事があるのに邪魔してきたから『仕事で結果も出せないくせに』『人のことをどうこう言う資格ある？』と冷たくあしらったら、ブツブツ言いながら去っていきましたよ。後輩がミスした件は、無事に2人で乗り越えることができたので、仕事終わりに飲みに行きました！」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ 人に嫌味を言う暇があるなら、真面目に働いて仕事で結果を出してほしいですね。なにも知らない外野がケチをつけてきたとしても、かわいい後輩が慕ってくれていたらそれで十分です！

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。