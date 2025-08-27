県内では3000メートル級の山でも、そして里地でも相次ぐクマの目撃情報。さらには農作物を食い荒らされる被害も出ていて、私たちの生活を脅かすクマの出没に不安が広がっています。



多くの登山者の間を悠々と歩く1頭のクマ。



撮影者「行け行け行け。こっち来るなよ。来るな来るな」



これは先週、標高3026メートルの北アルプス乗鞍岳の山頂付近で撮影された映像です。撮影した人によりますと、当時、付近にいた登山者は50人以上。





体長1メートルほどの成獣とみられ、けが人はいませんでした。近くで山荘を営む男性によりますと、8月、乗鞍岳山頂付近ではほぼ毎日、クマが目撃され、27日朝も見かけたということです。撮影者「バイバイ～もう来るな」一方、暗闇の中、動く黒い影。カメラが捉えたのは８月中旬、上伊那郡辰野町で畑のトウモロコシを食べる1頭のクマです。クマは成獣とみられ、およそ50分間、食べ続けていたということです。町は26日、現地の緊急点検を行い県のクマ対策員や猟友会などおよそ15人が畑やその周辺を見て回りました。クマ対策員 瀧井暁子さん「近隣でスイートコーンを狙っているクマなんじゃないかなと。スイートコーンって甘いので執着すると思う」町は今後、点検結果を参考に広く注意を呼び掛けるほか、おりを設置する予定です。さらに、クマによる農作物被害は中野市でも…。リポート「クマの被害があったというこちらの畑ではさつまいもやネギが栽培されています。この場所に植えられていたトウモロコシを食べたクマはあちらの山の方へ逃げたとみられています」市によりますと、25日午前7時ごろ、中野市大俣の畑でトウモロコシが食い荒らされ近くにはクマとみられる足跡があったということです。被害に遭った畑のすぐ隣で野菜を栽培している男性は…。同じ敷地で畑を営む若月豊治さん（73）「怖いです。もう怖いです。まさかここに来ると思わないじゃないですか。私、きのう言われてそこに木刀置いてありますよ。もしなんかあったらね、素手じゃない方がいいかなと思って」中野市では７月、近くの養鶏場でブランド地鶏「信州黄金シャモ」26羽が死んでいるのが見つかりました。現場の状況からクマに襲われたとみられています。25日、被害があった畑と養鶏場までの距離はおよそ1キロ余り。いずれも同じ個体かどうかは不明でクマの発見には至っていません。警察車両「こちらは松本警察署です。付近でクマらしき動物の目撃情報がありました」26日、松本市の宮渕地区や島内地区でクマらしき動物の目撃情報が相次ぎ、警戒に当たる警察や市の職員などで周辺は一時、騒然となりました。市によりますと、26日午後4時半すぎから市や警察などに寄せられた目撃情報は5件。近くにある丸ノ内中学校の方へ逃げたとの情報もあったということです。これを受け、丸ノ内中学校では生徒の安全を確保するため、保護者に迎えを依頼。近くに住む小学生の保護者「学校からできればお迎え来れる方はみたいに連絡があったので迎えに来ました。きのうは防災無線鳴っていましたし警察の方も巡回してました」山や里地で相次ぐクマの目撃情報や農業被害。餌となる生ごみを外に放置しないなどクマを寄せ付けない対策が求められています。